Общество 20.06.2022 в 09:33
Жителям Бурятии предлагают зажечь виртуальную свечу в память о погибших
Итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Текст: Нина Павлова
Жителям Бурятии предлагают принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Она проводится в онлайн формате, что позволяет многим присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.
Итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Оператор - Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.
Для справки
22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ценой жизни защитили свое Отечество. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
Итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Оператор - Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.
Для справки
22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ценой жизни защитили свое Отечество. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.