Общество 20.06.2022 в 10:28
В Бурятии начнет работу «горячая» линия по туруслугам и инфекциям за рубежом
Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих о правах потребителей
Текст: Нина Павлова
С 20 июня в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия начинает работу «горячая» линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках «горячей линии» специалисты Управления будут консультировать всех желающих о правах потребителей при получении туристических услуг по телефону 8(3012)37-15-30 (в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч.).
Также граждане могут задать вопросы об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе по телефонам 8(3012)41-25-74 (доб. 218 и 207), (в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч.).
Работа «горячей линии» продлится до 1 июля 2022 года.
В рамках «горячей линии» специалисты Управления будут консультировать всех желающих о правах потребителей при получении туристических услуг по телефону 8(3012)37-15-30 (в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч.).
Также граждане могут задать вопросы об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе по телефонам 8(3012)41-25-74 (доб. 218 и 207), (в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч.).
Работа «горячей линии» продлится до 1 июля 2022 года.
Тегитуризм