В Бурятии начнет работу «горячая» линия по туруслугам и инфекциям за рубежом

С 20 июня в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия начинает работу «горячая» линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили в пресс-службе ведомства.В рамках «горячей линии» специалисты Управления будут консультировать всех желающих о правах потребителей при получении туристических услуг по телефонуТакже граждане могут задать вопросы об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе по телефонамРабота «горячей линии» продлится до 1 июля 2022 года.