Глава Бурятии встретился с участниками первой Байкальской Ассамблеи музеев Дальнего Востока

«У нас в республике музейное движение развито в районах, где у людей высокая востребованность и готовность это делать. У нас там школьные и районные музеи развиты. Безусловно, без научного сопровождения, но с большим энтузиазмом. Отведение музеям роли сохранения достояния истории, безусловно, тоже правильно. Но для нас это ещё такая экономическая составляющая, мы же туризм продвигаем. Даже Президент России вчера сказал, что Байкал становится такой просто меккой внутреннего туризма. Мы понимаем, что тут не только Байкал. Нужны впечатления, а музеи - это как раз то, что может их дать» - сказал глава Бурятии.

«Наш коллега некоторое время назад сформулировал очень верную мысль, что музей сегодня имеют маркерную функцию. Музеи сегодня хранят факты в виде документов, свидетельств археологических и многих других. Это то, что нельзя опровергнуть. Бурятия, естественно, это древнейшая земля, древнейшая культура, древнейшая история древнейших народов, здесь сосредоточие всех торговых, экономических и исторических путей. И очень здорово, что ваши музеи обладают таким материалом» - отметил президент ИКОМ (Международный совет музеев), первый заместитель Председателя комитета по культуре Госдумы Федерального Собрания РФ Александр Шолохов.

В Бурятии с 15 по 18 июня прошла Первая Байкальская Ассамблея музеев Дальнего Востока. В рамках Ассамблеи участники обсудили вопросы формирования и развития культурной политики в плане определения основных векторов ее развития на региональном уровне. Глава Бурятии встретился с участниками Ассамблеи, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В ходе встречи были обсуждены роль и место музеев в формировании культурной и исторической среды, их развитие в регионе.Участниками Ассамблеи отмечено, что музеи Бурятии обладают большим фондом, который имеет историческое значение.Напомним, в столице Бурятии с 15 по 18 июня прошла Первая Байкальская Ассамблея музеев Дальнего Востока. Участники и спикеры Ассамблеи ‑ ведущие специалисты в области музейного дела, сотрудники федеральных, региональных, муниципальных, школьных, частных и ведомственных музеев из самых разных уголков страны.Почетными гостями Ассамблеи стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, советник Президента России по культуре и искусству Владимир Толстой, начальник Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова, председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока Виктор Шалай и председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина.В рамках Ассамблеи участники обсудили вопросы формирования и развития культурной политики в плане определения основных векторов ее развития на региональном уровне, и в рамках построения отношений между федеральными учреждениями и субъектами Российской Федерации.