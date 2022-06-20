Почти 40% жителей Бурятии планируют потратить на отдых не более 5 тысяч рублей

В Бурятии Центр управления регионом провел социологическое исследование среди пользователей соцсетей по поводу планов жителей республики на летний отдых.Одним из главных был вопрос о географии планируемого отдыха. Как оказалось, подавляющее большинство респондентов планируют отдохнуть в пределах Бурятии. 64% собираются съездить на Байкал или посетят другие туристические места республики. По России собираются путешествовать 21% опрошенных, а за границу поедут всего 7%.На вопрос о видах отдыха безоговорочное лидерство занял пляжный отдых – его предпочитают 42% опрошенных. Экскурсионно-познавательные и лечебно-оздоровительные виды туризма предпочитают по 25% респондентов. Рыбалку или охоту любят 9% жителей Бурятии, а путешествия ради шоппинга – 6%.На вопрос о предпочтительном месте проживания во время отдыха жители Бурятии ответили так: 28% планируют остановиться в гостевых домах у частных лиц, 22% - на туристических базах, в гостиницах предпочитают отдыхать 19% опрошенных. Отдых же на лоне природы в палатке устраивает 14% опрошенных.Что касается финансов, то 38% опрошенных хотят отдохнуть бюджетно, потратив до 5 тысяч рублей на одного человека. От 5 до 10 тысяч рублей на человека потратят 31% опрошенных. 20% опрошенных потратят от 10 до 30 тысяч рублей. 8% планируют потратить около 50 тысяч рублей на человека. Дорого и богато отдохнут 3% жителей республики: 2% потратят в пределах 100 тысяч, а 1% - от 100 тысяч рублей и выше.Опрос проводился с 1 по 5 июня соцсетей «ВК» и «Одноклассники». В нем приняли участие 602 респондента.Фото: «Номер один»