Общество 20.06.2022 в 12:24

На Сурхарбаане в Бурятии можно будет скачать лекала для пошива национальной одежды

Народный праздник сопроводят большой культурной программой
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Текст: Петр Санжиев
На Сурхарбаане в Бурятии можно будет скачать лекала для пошива национальной одежды
24 и 25 июня в Бурятии после перерыва в два года пройдет Сурхарбаан. Основным днем станет второй, события которого сосредоточатся на стадионе «Центральный» в Улан-Удэ. Если говорить не о спортивной (состязания начнутся с утра), а о культурной составляющей, то тут все начнется в полдень - у северного входа на стадион. Там развернут несколько площадок.

На одной из них пройдет программа конкурса эстрадной песни «Новые голоса». Как отметила министр культуры республики Соелма Дагаева, в Бурятии постоянно идет поиск новых талантливых исполнителей, и зрители Сурхарбаана смогут увидеть и услышать их.

Будет также организован концерт любительских коллективов, в т. ч. из сельских районов.

Внимание празднующих, безусловно, привлечет выставка-ярмарка бурятской традиционной и стилизованной одежды. Организаторы говорят, что можно будет скачать лекала для пошива одежды 46, 48, 50 размеров. Интересны мастер-классы по чеканке, рисованию и других традиционных промыслов.

Для детей предусмотрят отдельную детскую интерактивную зону.

Здесь же можно будет купить билеты на предстоящие мероприятия «Голос кочевников», «Ночь ехора», а также билеты на спектакли пяти известных театров, которые скоро приедут в Улан-Удэ, - Театра наций, Театра имени Маяковского и других.

Все желающие смогут хорошо поесть, т. к. будет развернут футкорд.

Церемония открытия праздника намечена на 18 часов 25 июня. Будет парад участников, финальные схватки, чествование победителей, а в заключение Сурхарбаана грянет концерт на основном поле стадиона.

По словам организаторов, концерт создан в стиле «Бурятское ретро по-новому». Артисты представят песни 1970-1990-х гг. в современной обработке. В фан-зоне зрители смогут без проблем потанцевать под музыкальные ритмы. А завершит концерт Сарюна Бальжинимаева, популярная бурятская певица.

Фото: «Номер один»
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