Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены

«На объекте работают около 70 человек в одну смену, поэтому нужно увеличивать ресурс, добавлять людей и переходить в две смены. Посмотрели, как идет строительство, приняли дополнительное решение по планировке благоустройства прилегающей территории. Что касается хода строительных работ, то подрядчику сделано замечание по соблюдению графика работ, как я уже сказал темп необходимо наращивать, чтобы по итогу не сорвать сроки ввода объекта в эксплуатацию» - рассказал зампред.

С установлением положительных температур строительство новой школы на 360 мест в селе Орлик будет набирать темпы. Об этом в ходе рабочей поездки в Окинский район рассказал зампред правительства Евгений Луковников. На сегодня строительная готовность объекта составляет почти 50%. Возведено два этажа здания, подрядчики приступил к установке окон и закрытию теплого контура школы. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.Школа строится в рамках национального проекта. Она будет состоять из трех этажей, общая площадь здания более 8 тысяч квадратных метров. Строительство началось осенью прошлого года. Подрядная организация «Регион Строй» тогда только успела вырыть котлован и установить блочно-модульную газовую котельную. В этом году работы начались с установлением положительных температур воздуха, как известно в Окинском районе весна приходит позже обычного. Евгений Луковников встретился с подрядной организацией, осуществляющей строительство, они обсудили ряд вопросов касающихся деталей строительства, в том числе графика работ. Как отметил Евгений Луковников, подрядчик не укладывается в график работ.Отметим, что срок окончания строительства школы - октябрь 2022 года. На сегодняшний день возведено два этажа здания, возводится третий. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и закрытию теплового контура. Установлены пожарные резервуары и блочно-модульная котельная, которая будет работать на сжиженном природном газе.Напомним, школа в селе Орлик рассчитана на 360 мест, она располагается в самом центре села. Школа будет состоять их трех этажей и пяти блоков с одним переходом. Там будет располагаться лифт для маломобильных граждан, учебные кабинеты, мастерские, спортивный и гимнастический зал. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Что касается благоустройства, то на территории будет размещены детские и спортивные площадки, площадка для проведения торжественных мероприятий, гимнастики и зона для тихого отдыха. Физкультурно-спортивная зона будет состоять из футбольного поля, беговых дорожек и площадки для волейбола и баскетбола. Стоимость объекта - 525 млн рублей.