Общество 20.06.2022 в 15:57
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
25 июня состоится XV Байкальский веломарафон
Текст: Нина Павлова
25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии введут временное ограничение движения из-за проведения XV Байкальского веломарафона. Ожидается участие более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта из Бурятии, Забайкальского края, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Москвы, Монголии, Китая.
В связи с этим введут временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян:
- с 07 ч.45 м. до 09 ч. 30 м. на участке км 9 - км 57;
- с 09 ч.30 м. до 11 ч.00 м. на участке км 57 - км 135;
- с 11 ч.00 м. до 15 ч.00 м. на участке км 135 - км 212;
- с 15 ч.00 м. до 17 ч.00 м. на участке км 212 - км 264.
В связи с этим введут временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян:
- с 07 ч.45 м. до 09 ч. 30 м. на участке км 9 - км 57;
- с 09 ч.30 м. до 11 ч.00 м. на участке км 57 - км 135;
- с 11 ч.00 м. до 15 ч.00 м. на участке км 135 - км 212;
- с 15 ч.00 м. до 17 ч.00 м. на участке км 212 - км 264.