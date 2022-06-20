Общество 20.06.2022 в 15:57

В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян

25 июня состоится XV Байкальский веломарафон
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
pixabay.com
25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии введут временное ограничение движения из-за проведения XV Байкальского веломарафона. Ожидается участие более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта из Бурятии, Забайкальского края, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Москвы, Монголии, Китая.

В связи с этим введут временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян:

- с 07 ч.45 м. до 09 ч. 30 м. на участке км 9 - км 57;
- с 09 ч.30 м. до 11 ч.00 м. на участке км 57 - км 135;
- с 11 ч.00 м. до 15 ч.00 м. на участке км 135 - км 212;
- с 15 ч.00 м. до 17 ч.00 м. на участке км 212 - км 264.
Теги
марафон велосипед

Все новости

На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков
20.06.2022 в 16:29
В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора
20.06.2022 в 16:20
В Бурятии на пожаре в доме пострадал мужчина
20.06.2022 в 16:01
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
20.06.2022 в 15:57
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин
20.06.2022 в 15:34
В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона привели к крупной аварии
20.06.2022 в 15:11
В Улан-Удэ пьяный угонщик катал столб на капоте
20.06.2022 в 14:32
В Бурятии рекультивация свалки за 400 миллионов только усугубила мусорную проблему
20.06.2022 в 14:18
В Улан-Удэ бывшие зеки устроили кровавую разборку прямо под окнами дома
20.06.2022 в 13:13
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 50%
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии рекультивация свалки за 400 миллионов только усугубила мусорную проблему
Леса и берега Баргузинского района буквально завалены мусором
20.06.2022 в 14:18
На Сурхарбаане в Бурятии можно будет скачать лекала для пошива национальной одежды
Народный праздник сопроводят большой культурной программой
20.06.2022 в 12:24
Улан-удэнцы делятся байками о встрече с привидениями
Однако, судя по комментариям, верить в мистику мало кто готов
20.06.2022 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru