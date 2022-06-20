В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян

25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии введут временное ограничение движения из-за проведения XV Байкальского веломарафона. Ожидается участие более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта из Бурятии, Забайкальского края, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Москвы, Монголии, Китая.В связи с этим введут временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян: