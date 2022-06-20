Общество 20.06.2022 в 19:41

В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации

Горожан призывают включится в процесс обсуждения
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
В столице Бурятии 23 и 24 июня пройдут стратегические сессии по экономическому и пространственному развитию улан-удэнской агломерации. Модераторами выступят ведущие эксперты страны в сфере городского и территориального развития.

Администрация Улан-Удэ совместно с проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» планируют провести две сессии по экономическому и пространственному развитию агломерации. Эксперты обсудят варианты сценариев развития, собранные идеи и проекты. Итогом должен стать стратегический мастер-план развития агломерации.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к горожанам с предложением вместе обсудить развитие города, внести свои идеи и предложения.

– Уважаемые улан-удэнцы, жители наших соседних районов! Предлагаю принять участие в создании будущего столицы Бурятии. Ваши идеи и предложения лягут в основу разработки мастер-плана. Наша совместная работа позволит в ближайшем будущем увидеть, как воплощаются в жизнь ваши инициативы, реализуются планы, сбываются мечты. Сегодня от нас с вами зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра. Давайте вместе сделаем его еще лучше, краше и комфортнее, – сказал Игорь Шутенков.

С самих сессий, которые пройдут в конференц-зале гостинцы «Мэрген-Батор», будет организована трансляция на Youtube, свои идеи горожане могут выкладывать на краудсорсинговой платформе «Развиваем Улан-Удэ вместе».

Для участия приглашены представители бизнеса, общественности, депутаты, а также руководители учреждений государственной и муниципальной власти.

В ходе сессий участники обсудят различные сценарии развития агломерации, основанные на комплексном анализе, также будут выявлены наиболее проблемные вопросы. В том числе те, которые поступают от горожан через систему «Инцидент Менеджмент» - федеральную платформу, которая мониторит в социальных сетях отзывы горожан о городских проблемах. Участники сессий обсудят и идеи, поступающих на краудсорсинговую платформу «Развиваем Улан-Удэ вместе».

На основе комплексного анализа, обсуждений на сессиях специалисты компании «Новая земля» сформируют видение перспективного развития нашей агломерации. В том числе, миссия агломерации, образ будущего, цели, задачи и приоритеты развития.

Ранее сотрудники ООО «Новая земля» провели ряд встреч с представителями различных республиканских министерств, структурных подразделений администрации Улан-Удэ, научного сообщества, отдельными инициативными группами.

Параллельно работает команда социологов, которая проводит глубинные интервью, социологические опросы и сбор идей на каундсорсинговой интернет платформе.

На сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» http://ulan-ude-strategy.ru/map/ вы можете до 12 июля оставить свои предложения по развитию города и узнать о том, что предлагают другие.

Также поделиться своими идеями можно в чат-боте Telegram по ссылке: http://t.me/MyUlanUde_bot.

«Призываем горожан активно включится в процесс обсуждения нашего с вами будущего. Потому что вы лучше всех знаете, каким должен быть наш город», - обратились к горожанам в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
20.06.2022 в 19:41
На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы
20.06.2022 в 17:52
В Улан-Удэ внезапно изменили муниципальный контракт на 13 млрд рублей
20.06.2022 в 17:07
На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков
20.06.2022 в 16:29
В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора
20.06.2022 в 16:20
В Бурятии на пожаре в доме пострадал мужчина
20.06.2022 в 16:01
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
20.06.2022 в 15:57
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин
20.06.2022 в 15:34
В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона привели к крупной аварии
20.06.2022 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
25 июня состоится XV Байкальский веломарафон
20.06.2022 в 15:57
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 50%
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии рекультивация свалки за 400 миллионов только усугубила мусорную проблему
Леса и берега Баргузинского района буквально завалены мусором
20.06.2022 в 14:18
На Сурхарбаане в Бурятии можно будет скачать лекала для пошива национальной одежды
Народный праздник сопроводят большой культурной программой
20.06.2022 в 12:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru