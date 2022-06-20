Общество 20.06.2022 в 19:41
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
Горожан призывают включится в процесс обсуждения
Текст: Константин Воронов
В столице Бурятии 23 и 24 июня пройдут стратегические сессии по экономическому и пространственному развитию улан-удэнской агломерации. Модераторами выступят ведущие эксперты страны в сфере городского и территориального развития.
Администрация Улан-Удэ совместно с проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» планируют провести две сессии по экономическому и пространственному развитию агломерации. Эксперты обсудят варианты сценариев развития, собранные идеи и проекты. Итогом должен стать стратегический мастер-план развития агломерации.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к горожанам с предложением вместе обсудить развитие города, внести свои идеи и предложения.
– Уважаемые улан-удэнцы, жители наших соседних районов! Предлагаю принять участие в создании будущего столицы Бурятии. Ваши идеи и предложения лягут в основу разработки мастер-плана. Наша совместная работа позволит в ближайшем будущем увидеть, как воплощаются в жизнь ваши инициативы, реализуются планы, сбываются мечты. Сегодня от нас с вами зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра. Давайте вместе сделаем его еще лучше, краше и комфортнее, – сказал Игорь Шутенков.
С самих сессий, которые пройдут в конференц-зале гостинцы «Мэрген-Батор», будет организована трансляция на Youtube, свои идеи горожане могут выкладывать на краудсорсинговой платформе «Развиваем Улан-Удэ вместе».
Для участия приглашены представители бизнеса, общественности, депутаты, а также руководители учреждений государственной и муниципальной власти.
В ходе сессий участники обсудят различные сценарии развития агломерации, основанные на комплексном анализе, также будут выявлены наиболее проблемные вопросы. В том числе те, которые поступают от горожан через систему «Инцидент Менеджмент» - федеральную платформу, которая мониторит в социальных сетях отзывы горожан о городских проблемах. Участники сессий обсудят и идеи, поступающих на краудсорсинговую платформу «Развиваем Улан-Удэ вместе».
На основе комплексного анализа, обсуждений на сессиях специалисты компании «Новая земля» сформируют видение перспективного развития нашей агломерации. В том числе, миссия агломерации, образ будущего, цели, задачи и приоритеты развития.
Ранее сотрудники ООО «Новая земля» провели ряд встреч с представителями различных республиканских министерств, структурных подразделений администрации Улан-Удэ, научного сообщества, отдельными инициативными группами.
Параллельно работает команда социологов, которая проводит глубинные интервью, социологические опросы и сбор идей на каундсорсинговой интернет платформе.
На сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» http://ulan-ude-strategy.ru/map/ вы можете до 12 июля оставить свои предложения по развитию города и узнать о том, что предлагают другие.
Также поделиться своими идеями можно в чат-боте Telegram по ссылке: http://t.me/MyUlanUde_bot.
«Призываем горожан активно включится в процесс обсуждения нашего с вами будущего. Потому что вы лучше всех знаете, каким должен быть наш город», - обратились к горожанам в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Администрация Улан-Удэ совместно с проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» планируют провести две сессии по экономическому и пространственному развитию агломерации. Эксперты обсудят варианты сценариев развития, собранные идеи и проекты. Итогом должен стать стратегический мастер-план развития агломерации.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к горожанам с предложением вместе обсудить развитие города, внести свои идеи и предложения.
– Уважаемые улан-удэнцы, жители наших соседних районов! Предлагаю принять участие в создании будущего столицы Бурятии. Ваши идеи и предложения лягут в основу разработки мастер-плана. Наша совместная работа позволит в ближайшем будущем увидеть, как воплощаются в жизнь ваши инициативы, реализуются планы, сбываются мечты. Сегодня от нас с вами зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра. Давайте вместе сделаем его еще лучше, краше и комфортнее, – сказал Игорь Шутенков.
С самих сессий, которые пройдут в конференц-зале гостинцы «Мэрген-Батор», будет организована трансляция на Youtube, свои идеи горожане могут выкладывать на краудсорсинговой платформе «Развиваем Улан-Удэ вместе».
Для участия приглашены представители бизнеса, общественности, депутаты, а также руководители учреждений государственной и муниципальной власти.
В ходе сессий участники обсудят различные сценарии развития агломерации, основанные на комплексном анализе, также будут выявлены наиболее проблемные вопросы. В том числе те, которые поступают от горожан через систему «Инцидент Менеджмент» - федеральную платформу, которая мониторит в социальных сетях отзывы горожан о городских проблемах. Участники сессий обсудят и идеи, поступающих на краудсорсинговую платформу «Развиваем Улан-Удэ вместе».
На основе комплексного анализа, обсуждений на сессиях специалисты компании «Новая земля» сформируют видение перспективного развития нашей агломерации. В том числе, миссия агломерации, образ будущего, цели, задачи и приоритеты развития.
Ранее сотрудники ООО «Новая земля» провели ряд встреч с представителями различных республиканских министерств, структурных подразделений администрации Улан-Удэ, научного сообщества, отдельными инициативными группами.
Параллельно работает команда социологов, которая проводит глубинные интервью, социологические опросы и сбор идей на каундсорсинговой интернет платформе.
На сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» http://ulan-ude-strategy.ru/map/ вы можете до 12 июля оставить свои предложения по развитию города и узнать о том, что предлагают другие.
Также поделиться своими идеями можно в чат-боте Telegram по ссылке: http://t.me/MyUlanUde_bot.
«Призываем горожан активно включится в процесс обсуждения нашего с вами будущего. Потому что вы лучше всех знаете, каким должен быть наш город», - обратились к горожанам в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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