Владимир Павлов: «Этого ждали давно»

В Улан-Удэ прошла официальная презентация нового хирургического корпуса Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов принял участие в этом радостном событии. Красивое, просторное здание находится на ул. Пирогова, 32. На его презентацию собрались медики, люди, которые участвовали в строительстве, представители органов власти, гости из Иркутской области и Забайкальского края.Пятиэтажное здание с фасадом в светлых тонах. Большая вывеска над входом на русском, бурятском и английском языках. Множество воздушных шаров в цветах флага Бурятии, обрамляющие вход. Церемония прошла в торжественной обстановке.В здании пациентам и медикам созданы современные, комфортные условия. Работают пять отделений по тридцать коек. Палаты предусмотрены, как одноместные, так и двухместные. В том числе, для маломобильных граждан. Операции теперь будут проводиться в восьми операционных залах. Есть хорошее реанимационное отделение на 14 коек.«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с этим замечательным событием в жизни нашей республики – открытием нового хирургического корпуса онкологического диспансера», - обратился к собравшимся Владимир Павлов.Он напомнил всем, что строительство стало возможным благодаря федеральной адресной инвестиционной программе и высказал уверенность, что новые возможности позволят врачам вылечить многих жителей Бурятии и соседних регионов.«Это очень важное и долгожданное событие в жизни республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в области охраны здоровья граждан одним из ключевых направлений определил борьбу с онкологическими заболеваниями», - сказал он, поблагодарив российского президента за поддержку и строителей, которые реализовали задумку.Он напомнил, что в республике реализуется комплекс мер по борьбе с этой категорией болезней, работает соответствующая региональная госпрограмма, но показатели, которые нужно было достичь по лечению больных, не могли быть достигнуты.«Потому что материально-техническая база не позволяла сделать это. Президент России поддержал инициативу главы Бурятии по строительству этого нужного объекта. И считаю знаковым, что новый корпус нашего онкодиспансера открыл президент России. Ввод в эксплуатацию такого современного корпуса – пять отделений, более 2200 единиц нового оборудования – позволяет увеличить количество проводимых операций. Не 2,5 тысячи в год, как было раньше, а уже 4,5 тысячи. И это операции на современном оборудовании. Врачи очень быстро освоили работу на нем. Я уверен, что они поднимут диагностику и лечение на новый уровень. Не в каждом городе есть такие возможности», - отметил Владимир Павлов в заключение своего выступления и пожелал всем здоровья и оптимизма.Слушатели ответили теплыми аплодисментами.Работники онкодиспансера с гордостью показали свои новые «владения». Пройдя по разным этажам, председатель Хурала осмотрел оборудование, рабочие места медиков и поговорил с ними, а также с пациентами (корпус недавно уже начал принимать больных, прошли первые операции), увидел их радостные лица.Как напомнил Владимир Павлов, скоро в Улан-Удэ откроется Центр ядерной медицины, который станет для республики логичным продолжением системы лечения онкозаболеваний.«Центр станет вершиной айсберга. Больные и их родственники тоже очень его ждут. Этот вопрос решался с 2017 года», - подчеркнул он выход республики на передовые рубежи в деле противодействия онкологии.Фото: «Номер один»