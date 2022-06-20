Общество 20.06.2022 в 22:02

Владимир Павлов: «Этого ждали давно»

Председатель Народного Хурала высоко оценил новый корпус республиканского онкодиспансера
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Владимир Павлов: «Этого ждали давно»
В Улан-Удэ прошла официальная презентация нового хирургического корпуса Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов принял участие в этом радостном событии. Красивое, просторное здание находится на ул. Пирогова, 32. На его презентацию собрались медики, люди, которые участвовали в строительстве, представители органов власти, гости из Иркутской области и Забайкальского края.

Пятиэтажное здание с фасадом в светлых тонах. Большая вывеска над входом на русском, бурятском и английском языках. Множество воздушных шаров в цветах флага Бурятии, обрамляющие вход. Церемония прошла в торжественной обстановке.

В здании пациентам и медикам созданы современные, комфортные условия. Работают пять отделений по тридцать коек. Палаты предусмотрены, как одноместные, так и двухместные. В том числе, для маломобильных граждан. Операции теперь будут проводиться в восьми операционных залах. Есть хорошее реанимационное отделение на 14 коек.

«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с этим замечательным событием в жизни нашей республики – открытием нового хирургического корпуса онкологического диспансера», - обратился к собравшимся Владимир Павлов.

Он напомнил всем, что строительство стало возможным благодаря федеральной адресной инвестиционной программе и высказал уверенность, что новые возможности позволят врачам вылечить многих жителей Бурятии и соседних регионов.



«Это очень важное и долгожданное событие в жизни республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в области охраны здоровья граждан одним из ключевых направлений определил борьбу с онкологическими заболеваниями», - сказал он, поблагодарив российского президента за поддержку и строителей, которые реализовали задумку.

Он напомнил, что в республике реализуется комплекс мер по борьбе с этой категорией болезней, работает соответствующая региональная госпрограмма, но показатели, которые нужно было достичь по лечению больных, не могли быть достигнуты.

«Потому что материально-техническая база не позволяла сделать это. Президент России поддержал инициативу главы Бурятии по строительству этого нужного объекта. И считаю знаковым, что новый корпус нашего онкодиспансера открыл президент России. Ввод в эксплуатацию такого современного корпуса – пять отделений, более 2200 единиц нового оборудования – позволяет увеличить количество проводимых операций. Не 2,5 тысячи в год, как было раньше, а уже 4,5 тысячи. И это операции на современном оборудовании. Врачи очень быстро освоили работу на нем. Я уверен, что они поднимут диагностику и лечение на новый уровень. Не в каждом городе есть такие возможности», - отметил Владимир Павлов в заключение своего выступления и пожелал всем здоровья и оптимизма.

Слушатели ответили теплыми аплодисментами.

Работники онкодиспансера с гордостью показали свои новые «владения». Пройдя по разным этажам, председатель Хурала осмотрел оборудование, рабочие места медиков и поговорил с ними, а также с пациентами (корпус недавно уже начал принимать больных, прошли первые операции), увидел их радостные лица.

Как напомнил Владимир Павлов, скоро в Улан-Удэ откроется Центр ядерной медицины, который станет для республики логичным продолжением системы лечения онкозаболеваний. 

«Центр станет вершиной айсберга. Больные и их родственники тоже очень его ждут. Этот вопрос решался с 2017 года», - подчеркнул он выход республики на передовые рубежи в деле противодействия онкологии.

Фото: «Номер один»
Теги
онкодиспансер

Все новости

Владимир Павлов: «Этого ждали давно»
20.06.2022 в 22:02
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
20.06.2022 в 19:41
На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы
20.06.2022 в 17:52
В Улан-Удэ внезапно изменили муниципальный контракт на 13 млрд рублей
20.06.2022 в 17:07
На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков
20.06.2022 в 16:29
В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора
20.06.2022 в 16:20
В Бурятии на пожаре в доме пострадал мужчина
20.06.2022 в 16:01
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
20.06.2022 в 15:57
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин
20.06.2022 в 15:34
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
Горожан призывают включится в процесс обсуждения
20.06.2022 в 19:41
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
25 июня состоится XV Байкальский веломарафон
20.06.2022 в 15:57
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 50%
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии рекультивация свалки за 400 миллионов только усугубила мусорную проблему
Леса и берега Баргузинского района буквально завалены мусором
20.06.2022 в 14:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru