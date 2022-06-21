Общество 21.06.2022 в 09:54

Дром: 64% продающихся в Бурятии автомобилей имеют признаки скрученного пробега

Чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry, «Лады Приора» и Toyota Corolla
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Текст: Константин Воронов
Дром: 64% продающихся в Бурятии автомобилей имеют признаки скрученного пробега
Эксперты автомобильного портала Дром выяснили, что около 64% машин на вторичном рынке Бурятии имеют признаки скрученного пробега. В среднем по стране этот показатель составляет 65%. Данные получены на основе анализа более 250 тысяч авто, проданных в 2022 году.

Рекордсмены по скрученному пробегу ездят по дорогам Еврейской автономной области, Хакасии и Республики Алтай. В этих регионах цифры на одометре не соответствуют действительности примерно у 70% машин. Реже остальных россиян пробег скручивают москвичи и петербуржцы. В столицах около 45% авто имеют признаки скрученного пробега.  

Чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry, Лады Приора и Toyota Corolla. В целом действует правило: чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что пробег будет скручен. Так, у 68% автомобилей стоимостью до 800 тысяч рублей могут быть изменены показатели одометра. Реальный пробег у таких машин скручивали два раза и в среднем занизили в сумме на 150 тыс. км.  

Также довольно большие шансы купить машину с измененными показателями километража в сегменте стоимостью от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Тут у 59% машин есть признаки скрутки пробега. В среднем это делали два раза, и в итоге уменьшили на 95 тысяч км. А у 43% авто стоимостью от 1,5 млн до 3 млн данные одометра занижали на 90 тысяч км хотя бы один раз.   

Покупатели дорогих автомобилей также не застрахованы от мошенничества с пробегом. На рынке 43% авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей продаются с подозрением на «коррекцию» показаний одометра. В среднем у этих машин пробег уменьшали на 69 тысяч км. У каждого третьего автомобиля стоимостью от 5 млн рублей также меняли показатели километража, как правило, это делали один раз и не более, чем на 39 тысяч км.

Фото: «Номер один»
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автомобиль

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