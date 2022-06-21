Право ребенка на продажу доли

Лидия, Улан-­Удэ

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— Да, с 18 лет ребенок может сам распоряжаться своим имуществом без согласия родителей. Если он собственник доли в квартире, то вправе продать, подарить или завещать ее кому угодно. При этом не имеет значения, что на покупку жилья был использован материнский капитал.— нужно уведомить о продаже доли других собственников. Они имеют преимущественное право покупки;— если другие собственники не купят долю в течение месяца, можно продать ее постороннему покупателю;— если доля продается одному из собственников квартиры, уведомлять других не нужно. При дарении доли такое извещение тоже не требуется;— сделка по продаже доли оформляется у нотариуса с оплатой по тарифу. Исключение — если все собственники продают свои доли по одному договору;— переход права собственности нужно зарегистрировать в Росреестре.До 18 лет имуществом ребенка можно распоряжаться только с разрешения органов опеки.