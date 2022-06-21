Общество 21.06.2022 в 12:23

Право ребенка на продажу доли

Разбираемся в непростом жилищном вопросе
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Текст: Номер один
Право ребенка на продажу доли
«Мы с мужем, двумя сыновьями и дочкой проживаем в квартире, приобретенной несколько лет назад с использованием маткапитала. Нашему старшему сыну в этом году исполнится 18 лет. Он собирается переехать в другую страну и хочет переписать свою долю на сестру. Может ли он это сделать по закону, если квартира куплена с использованием маткапитала?» 
Лидия, Улан-­Удэ.

— Да, с 18 лет ребенок может сам распоряжаться своим имуществом без согласия родителей. Если он собственник доли в квартире, то вправе продать, подарить или завещать ее кому угодно. При этом не имеет значения, что на покупку жилья был использован материнский капитал.

Что учесть при продаже доли ребенка с 18 лет:

— нужно уведомить о продаже доли других собственников. Они имеют преимущественное право покупки;

— если другие собственники не купят долю в течение месяца, можно продать ее постороннему покупателю;

— если доля продается одному из собственников квартиры, уведомлять других не нужно. При дарении доли такое извещение тоже не требуется;

— сделка по продаже доли оформляется у нотариуса с оплатой по тарифу. Исключение — если все собственники продают свои доли по одному договору;

— переход права собственности нужно зарегистрировать в Росреестре.

До 18 лет имуществом ребенка можно распоряжаться только с разрешения органов опеки.
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