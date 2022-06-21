Общество 21.06.2022 в 12:36

Благоустройство 9 детских площадок в Еравнинском районе завершат к новому учебному году

На каждый двор выделено по 1,9 млн рублей
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Текст: Нина Павлова
Благоустройство 9 детских площадок в Еравнинском районе завершат к новому учебному году
egov-buryatia.ru
В этом году в рамках федерального проекта «1000 дворов» новые площадки появятся на территории всей республики, в каждом районе. В Еравнинском районе будут благоустроены однотипные проекты «Минимал». На каждый двор выделено по 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

На указанную сумму планируется установить полноценный комплекс для детей, где дети смогут лазить и играть, а также песочницу, горку и разные качели. Для  взрослых будет оборудован спортивный комплекс и зона для отдыха. Также на площадках высадят деревья и кустарники. Дата окончания работ по контракту с подрядной организацией - 31 августа 2022 г.

«Благодаря тому, что республика приняла участие в федеральном проекте «1000 дворов» в каждом муниципальном образовании будут созданы пространства актуальные для всех возрастных групп. Таким образом многие старые детские площадки превратятся в современные игровые комплексы, которые украсят наши города и села», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Адресный перечень благоустройства в рамках программы «1000 дворов»:

1. с. Ульдурга по ул. Калина;
2. с. Усть-Эгита по ул. Гончикова;
3. с. Можайка по ул. Цырендылыкова;
4. с. Комсомольское по ул. Юбилейная;
5. с. Сосново-Озерское по ул. Лесная;
6. с. Ширинга по ул.Клубная;
7. с. Исинга по ул. Центральная (напротив памятника ВОВ);
8. с. Телемба по ул. Ланцева;
9. с. Гунда ул. Гагарина.

Ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства в Еравнинском районе можно на сайте bursreda.ru.

Напомним, с инициативой о реализации данного проекта на Дальнем Востоке выступил президент РФ Владимир Путин. В начале осени 2021 года полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев анонсировал реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока. Бурятия на реновацию «1000 дворов» получила 849 миллионов рублей из федерального бюджета. Благодаря проекту уже в этом году будет создано 247 новых доступных пространств для отдыха рядом с домом.
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