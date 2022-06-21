В Улан-Удэ по наказам жителей мэру благоустраивают общественные пространства

В этом году благоустройство двора продолжается. Здесь сняли старый асфальт и укладывают новый.





– Для исполнения поручений горожан привлекаются средства по разным программам. Здесь мы задействовали проект «Народный бюджет», который уже полюбился улан-удэнцам. Подрядчики установили новые тротуарные площадки под скамейки, фонарные столбы со светодиодными торшерами, скамейки и урны, а также построили дополнительную тротуарную дорожку от лестницы. В этом году продолжается благоустройство еще четырех общественных территорий, – сообщил заместитель руководителя администрации Советского района Евгений Алексеев.





– Особенно здесь очень хорошо отдыхать вечером, с маленькими ребятишками. Здесь зона неопасная для маленьких детей, зелени много, освещение хорошее. Довольны ветераны, все приходят отдохнуть и побеседовать с соседями, – отметила председатель Совета дома по улице Борсоева Валентина Казанцева.





Жители дома по ул. Воровского, 27, давно ждали установки игровой площадки для детей. Сейчас здесь установлены качели, карусель, песочница и т.д. Дети и местные жители довольны площадкой для подвижных игр с резиновым покрытием.– Мы проживаем в этом дворе с начала постройки этого дома. У нас практически ничего не было. Благодаря совместным усилиям в нашем дворе стало уютно, комфортно. Мы в свою очередь здесь высадили саженцы рябины, сосны. Поливаем и ухаживаем за ними. Просим детей и их родителей бережнее относиться к нашему общему хозяйству, – рассказала местная жительница Ирина.Как отметили в городской администрации, больше всего наказов мэру касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. Только в Советском районе за три года благоустроено шесть общественных пространств. Одно из них в центре города - сквер «Журавли».Новое пространство оценили и местные жители.Из почти 1400 наказов мэру уже исполнено 1140. Оставшиеся 200 с лишним предложений горожан будут реализованы в этом и следующем году.Как сообщили в мэрии, все поступившие наказы были объединены и сгруппированы по темам. Повторяющиеся наказы были оформлены как один. Больше всего наказов касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. На втором месте наказы по дорожному хозяйству и логистике – 139. 315 наказов касается сферы образования.Фото: мэрия Улан-Удэ