В Улан-Удэ дорожники обрекли на гибель красивейшую зеленую аллею

Однако судьбу старейшей в городе живописной аллеи решила подрядная организация ООО «Дорстройинвест». Ремонтируя близлежащее дорожное полотно, рабочие повредили зеленые насаждения. Сейчас красивейшую аллею города не узнать. Некоторые деревья склонились почти до самой земли, корни других уродливо торчат из-под земли, другие деревья и вовсе отсутствуют.







Кроме того, дорожники, пытаясь скрыть следы своих «подвигов», выступающие обнаженные корни несчастных деревьев обильно засыпали грунтом вперемешку со строительными отходами, искусственно подняв уровень почвы выше корневой шейки. А некоторые, уже упавшие деревья и вовсе вывезли с глаз долой.





Всего от варварского ремонта подрядчика пострадало 67 зеленых насаждений. Ущерб, причиненный городу, составляет 820 624 рубля.







- Были перерублены корни 61 лиственницы, пяти сосен и одного тополя. Суммарный ущерб зеленым насаждениям составил 820 624 рубля. Поскольку ущерб причинен в особо крупном размере, материалы будут переданы в УМВД России по Улан-Удэ для возбуждения уголовного дела, - сообщил «Номер один» Цокто Жамсуев, начальник Управления административного контроля комитета городского хозяйства.





Очередные ремонтные работы дорог в Улан-Удэ привели к ужасающим последствиям. Подрядчики варварски подрубили корни деревьям, обрекая их на неминуемую гибель. Итог «работы» дорожников - не подлежащая восстановлению зеленая аллея, а также опасность, в буквальном смысле слова нависшая над водителями и пешеходами этого района. Ведь некоторые деревья пока держатся, но в любой момент могут обрушиться при малейшем дуновении ветра.Речь идет о старейшей аллее, расположенной вдоль парка им. Орешкова, напротив гимназии №59. Здесь испокон веков росли лиственницы, сосны, тополя и вязы. Для многих горожан, в том числе для детей и пожилых людей, это было одним из самых любимых мест для прогулок.- На данном участке повреждены деревья породы лиственница, тополь. Наибольший удар приняли на себя лиственницы, высаженные ровным рядом аллейной посадкой. Дело в том, что у лиственницы центральный корень не очень выражен, а вот боковые корни достаточно мощные, они и удерживают дерево при ветровых нагрузках. Здесь мы прекрасно видим и оголенный корень, и срезанные корни, и даже корневую шейку. К сожалению, на данном участке при установке бордюрного камня подрубили корневую систему всех этих деревьев. Теперь они держатся корнями лишь с одной стороны. Рано или поздно это приведет к болезни, а позже, возможно, и к гибели деревьев, - говорит доцент кафедры лесоводства и лесоустройства БГСХА Елена Коновалова.- Конечно, визуально сейчас все выглядит относительно аккуратно и ровно, но в месте заглубления корневой шейки, как правило, очень быстро начинается загнивание коры и ствола дерева в целом, что тоже может привести к падению дерева. Конечно, новая дорога - это очень замечательно, и тут она действительно требовала ремонта, но я считаю, недопустимо приносить такое количество деревьев в жертву. Они были в прекрасном состоянии и еще долгие годы служили бы на благо экологии города, - возмущается директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.Помимо огромного ущерба экологии города речь идет и о безопасности улан-удэнцев.- Больше всего мы обеспокоены тем, что лиственницы теперь стали опасны для горожан, это настоящая угроза их жизни, здоровью, имуществу. В пятиминутной доступности находится детский сад, школа, парк. И эти лиственницы могут упасть в любой момент, ничего их не держит. Одна уже упала при незначительном ветре, другая накренилась и готова упасть, - опасается Виктория Утесова.Но деньги деньгами, а исправить то, что натворили дорожники, уже невозможно ни за какие деньги. Как пояснили в комитете городского хозяйства, законодательные требования со времен посадки этих деревьев изменились, и теперь крупномерные деревья здесь высадить уже нельзя, максимум, что разрешено, это кустарники.Специалистами Управления административного контроля уже официально установлено, что именно подрядная организация ООО «Дорстройинвест» в ходе проведения ремонтных работ дорожного полотна стала виновником повреждения деревьев.Отметим, к сожалению, это не первый случай, когда подрядчики во время ремонта дорог так кощунственно поступают по отношению к природе. Ранее аналогичные нарушения уже фиксировались, хотя и не в таком колоссальном масштабе. По всем выявленным фактам ответственные лица привлечены к административной ответственности.Фото: «Номер один»