Из лепёх и палок

«Все в навозе, подойти страшно. Некоторые качели уже сломались, так как там ходят коровы» - сетуют жители села.

Чтобы у детей было множество развлечений и способов проявить свои творческие способности. Однако иногда строители площадок перебарщивают с креативностью. В итоге получается как в селе Покровка Бичурского района.Жители села сами пришли к нам в редакцию, чтобы рассказать свою историю. Год назад там построили долгожданную детскую площадку, единственную на весь населенный пункт. Вот только на ограду, по словам сельчан, денег у местных властей не хватило.В итоге, помимо детей, площадку облюбовали животные, в том числе крупный рогатый скот.Возможно, это такой ход со стороны заказчиков и исполнителей - открытое арт-пространство с возможностью взаимодействовать с живой природой и использовать ее «дары» для разного рода забав. Например, можно сыграть в «не наступи в какашку» или, того веселей: «обкидай какахами спешащего на работу чиновника».Конечно, мы не рекомендуем детям забавляться таким образом. А чиновников просим все-таки придерживаться классических правил строительства детских площадок. Чтобы не было подобных возмущений: «Мы же тоже люди. Почему нам площадку не могут доделать, одну на всю деревню! Мы же платим налоги, а за что? Или живем в другой стране? Мы как будто забытая богом деревня».