Общество 21.06.2022 в 17:15

В посёлке Каменск расширят пешеходные зоны, чтобы создать условия для отдыха населения

Также запланировано строительство мини-парка в рамках программы «1000 дворов»
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Текст: Нина Павлова
В посёлке Каменск расширят пешеходные зоны, чтобы создать условия для отдыха населения
Данное решение было принято первым замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии в рамках рабочей поездки в Кабанский район. Евгений Коркин проверил ход благоустройства общественных территорий посёлка Каменск.

Евгений Коркин посетил Кабанский район и провел рабочее выездное совещание с подрядной организацией, представителями районной и местной администраций. Главная цель поездки – своевременно проконтролировать качество выполнения, выдать замечания. В частности, было принято решение об организации расширенных зон отдыха на улице Первомайская и Луговая.

В перечень объектов для благоустройства в посёлке Каменск в этом году включены три общественные территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»: пешеходные зоны по улицам Первомайкая, Луговая, а также территория возле молодежного центра досуга «Сибирь».


Запланировано строительство мини-парка в рамках программы «1000 дворов» в центре посёлка с большим игровым комплексом на сумму около двух млн рублей по улице Кирова.

«МАФы заказаны, аванс подрядчику заплачен, работы планируем начать со среды, 22 июня, а концу июля работы будут закончены. Планируется ещё установка видеонаблюдения, чтобы площадка долгое время прослужила нашим детям», – рассказал Александр Чиркин, глава МО ГП «Каменское».


Создание комфортной среды важно для населения пгт. Каменск, ведь здесь расположены крупные промышленные предприятия. И важно, чтобы жители имели возможность отдохнуть после рабочего дня с детьми или друзьями. Так, дизайн-проект мини-парка в центре посёлка помимо игрового комплекса включает установку тренажеров, различных видов качелей, горок, каруселей.
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