В посёлке Каменск расширят пешеходные зоны, чтобы создать условия для отдыха населения

«МАФы заказаны, аванс подрядчику заплачен, работы планируем начать со среды, 22 июня, а концу июля работы будут закончены. Планируется ещё установка видеонаблюдения, чтобы площадка долгое время прослужила нашим детям», – рассказал Александр Чиркин, глава МО ГП «Каменское».

Данное решение было принято первым замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии в рамках рабочей поездки в Кабанский район. Евгений Коркин проверил ход благоустройства общественных территорий посёлка Каменск.Евгений Коркин посетил Кабанский район и провел рабочее выездное совещание с подрядной организацией, представителями районной и местной администраций. Главная цель поездки – своевременно проконтролировать качество выполнения, выдать замечания. В частности, было принято решение об организации расширенных зон отдыха на улице Первомайская и Луговая.В перечень объектов для благоустройства в посёлке Каменск в этом году включены три общественные территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»: пешеходные зоны по улицам Первомайкая, Луговая, а также территория возле молодежного центра досуга «Сибирь».Запланировано строительство мини-парка в рамках программы «1000 дворов» в центре посёлка с большим игровым комплексом на сумму около двух млн рублей по улице Кирова.Создание комфортной среды важно для населения пгт. Каменск, ведь здесь расположены крупные промышленные предприятия. И важно, чтобы жители имели возможность отдохнуть после рабочего дня с детьми или друзьями. Так, дизайн-проект мини-парка в центре посёлка помимо игрового комплекса включает установку тренажеров, различных видов качелей, горок, каруселей.