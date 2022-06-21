Общество 21.06.2022 в 17:22

В Бурятии увеличится количество авиарейсов в Таксимо и Нижнеангарск

В июле самолеты по этим маршрутам будут летать 4 раза в неделю
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии увеличится количество авиарейсов в Таксимо и Нижнеангарск
Правительство Бурятии приняло решение о расширении полетной программы в Северобайкальский и Муйский районы. Теперь самолеты по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо будут летать четыре раза в неделю. Новое расписание действительно с июля по август 2022 года. Объем дополнительного финансирования из республиканского бюджета составит 5,5 млн рублей.

Как сообщили в республиканском Минтрансе, регулярные пассажирские перевозки в Северобайкальский и Муйский районы выполняет авиакомпания «Ангара», используя два воздушных судна типа Ан-24/26. В настоящее время эти рейсы осуществляются до трех раз в неделю и пользуются спросом у жителей и гостей Бурятии. Например, в Таксимо билеты распроданы до середины июля.

«Теперь за счет дополнительного финансирования по направлению Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ количество рейсов в июле и августе увеличится на 8, Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ - на 14 рейсов», – сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Планируется, что билеты поступят в продажу с 22 июня года.

Напомним, пассажирские авиаперевозки на территории республики субсидируются правительством Бурятии. Объем финансирования на 2022 год по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ составил 62,3 млн. рублей.

Фото: «Номер один»
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