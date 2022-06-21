Жители Бурятии выбирают поэтапное благоустройство

«Все задумки дизайн-проекта: игровая зона для малышей, спортивные тренажёры и площадка "тихого" отдыха с беседкой и «Есенинским шкафом» – будут реализованы в последующие годы» - рассказала Лилиана Клепикова, и.о. Председателя МКУ «КАИЗО» Администрации муниципального образования «Заиграевский район».

«За последнее время центр нашего села стал очень удобным и красивым местом для приятного времяпровождения как жителей, так и гостей нашей Оки. Я очень рад, что нам, жителям, дали возможность самим выбрать объект, нуждающийся в благоустройстве» - поделился своим мнением житель села Орлик Алексей Тапхаров.

«В будущем по проекту здесь также появятся небольшие арт-объекты и дополнительное место для отдыха. Полностью завершив благоустройство, мы хотим сделать центр села привлекательным» - подчеркнул архитектор Андрей Красильников.

«Пешеходный фонтан станет одним из главных украшений центрального городского парка в Северобайкальске. Главной отличительной особенностью такого фонтана будет отсутствие водной чаши. Все оборудование монтируется под землей и скрыто облицовкой. В итоге получается эффект вырывающихся струй прямо из земли» - рассказал Председатель комитета по управлению городским хозяйством г. Северобайкальск Максим Зыков.

В Бурятии благоустройство территорий в основном реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И вовлечение в федеральные программы важно для всего региона, так как у многих муниципальных образований нет возможности для полноценного благоустройства общественных и дворовых территорий за счет собственных бюджетов.Разработка дизайн-проекта, концепции развития и благоустройства территории – существенный объем работы для сельских поселений Бурятии. Как правило, определенная сумма финансирования должна закладываться ещё на этапе проектирования. И важно, что в республике есть примеры успешной реализации поэтапного развития местности, когда в рамках отведенного финансирования жители выбирают одну и ту же территорию для благоустройства, год за годом превращая её в центр притяжения граждан.В посёлке Заиграево жители решили продолжить благоустройство территории по улице Советская, 23 (вблизи здания центральной библиотеки) в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства. В этом году на сумму 2,5 млн. рублей появятся новые скамейки, урны, фонари и пешеходные дорожки, выложенные плиткой. В огороженном парке, где можно комфортно провести время с детьми, работы уже ведутся, и должны быть завершены до конца августа.Победив в голосовании, территория вошла в адресный перечень благоустройства на 2023 год. Вынесенный на одобрение общественности дизайн-проект предполагает устройство детской горки, качелей и спортивных тренажеров уже в следующем году.Если в посёлке Заиграево благоустройство территории только начинается, то в административном центре Окинского района с 2019 года уже был выполнен большой объем работ: установлены скамейки, мусорные урны, фонарные столбы, информационные стенды, ограждение, детская игровая и спортивная площадки.В этом году на Аллее по улице Школьная будет установлена инсталляция «Я люблю Орлик». Кроме того, здесь появятся три декоративные металлические арки и резиновое покрытие, на укладку которого отведена большая часть финансирования.Также там выложены тротуары из брусчатки, установлены калитки-вертушки, распашные металлические ворота и арочная металлоконструкция со светодиодным освещением.Архитектором разработан дизайн-проект для поэтапной реализации в 2023-2024 гг.Так как территория победила в голосовании за объекты благоустройства – преображение начнется уже в следующем году.Такая же практика благоустройства в несколько этапов давно ведется в центральном парке города Северобайкальск.С 2017 года в городе Северобайкальск реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».В 2018 году в городском парке появилось бетонирование, освещение и скамейки.В 2020 году горожане отдали предпочтение обустройству парка, поддержав проект создания входной группы объекта.В 2021 году в городском парке установили новую спортивную площадку с для воркаута. На скейт-площадке парка оборудовали новые рампы для любителей велосипедов и скейтов. Также в парке появился новый детский игровой комплекс и качели-диван для малышей. Проведены работы по установке видеонаблюдения.За все это время на благоустройство всего парка было выделено порядка 15 миллионов рублей.В 2022 году на «входной группе» городского парка появится первый в городе пешеходный фонтан.Реализация проекта и работы по устройству фонтана должны быть завершены до 1 октября 2022 года.Тем самым каждая общественная территория реализуется вновь за счёт поддержки местных жителей. Мероприятия реализуются по результатам всероссийского голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».