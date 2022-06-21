Общество 21.06.2022 в 10:31

В поселке Бурятии впервые за полвека утеплили жилые дома

Капитальный ремонт добрался до Тапхара
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Текст: Номер один
В поселке Бурятии впервые за полвека утеплили жилые дома
В п. Тапхар Иволгинского района подрядчики в рамках капремонта обновили фасады двух жилых домов. В этих домах за последние пять лет уже провели капитальный ремонт крыши и фундамента.

 2-этажные деревянные жилые дома №1 и №2 были построены в 1977 году. За апрель-май 2022 года подрядчики утеплили фасад минеральной ватой и обшили профлистом. Также в подъездах заменили старые деревянные двери на новые металлические и смонтировали козырьки над входами в подъезды.

- Отметим, утепление фасада и обшивка профлистом не входит в минимальный перечень работ по капитальному ремонту. В капитальный ремонт деревянного фасада включены замена оконных, дверных блоков (вместе с откосами) в подвалах и подъездах, ремонт конопатки шва, устройство или восстановление отмостки (для домов, не имеющих подвала).

Однако собственники могут принять решение о дополнительных работах, которые не входят в этот минимальный перечень. Для этого нужно провести общее собрание и собрать 2/3 голосов. После этого собственникам рассчитают размер дополнительного взноса, который они будут выплачивать до конца срока региональный программы капитального ремонта, - пояснили в фонде капремонта.

Напомним, в минимальный перечень работ, которые оплачиваются за счет минимального взноса входят капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения), замена лифта, капитальный ремонт крыши, подвала, фасада и фундамента.

Фото: фонд капремонта 

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