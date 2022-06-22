Общество 22.06.2022 в 09:46

5% водителей Бурятии признались, что купили права

Это почти в два раза меньше, чем в среднем по стране
A- A+
Текст: Константин Воронов
5% водителей Бурятии признались, что купили права
Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский анонимный опрос и выяснил, что 5% автолюбителей Бурятии купили свои права. В среднем по стране почти каждый десятый водитель (9%) признался в том, что приобрел свое удостоверение.

Автолюбители Бурятии также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 66% сделали это с первого раза, 20% — со второго, 4% — с третьего раза, а 3% — с четвертой или более попытки. Не сдали или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 2% опрошенных региона.

Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Лишь порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.

Всероссийский опрос проводился с 6 по 14 июня среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13,6 тысяч человек.

Фото: «Номер один»
Теги
водители

Все новости

На Украине погиб танкист из Бурятии
22.06.2022 в 10:01
Из лепёх и палок
22.06.2022 в 10:00
5% водителей Бурятии признались, что купили права
22.06.2022 в 09:46
В Бурятии водителю-наркоману ужесточили наказание
22.06.2022 в 09:35
Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Бурятии
22.06.2022 в 09:21
В Бурятии горела церковь
22.06.2022 в 08:13
В Улан-Удэ дорожники обрекли на гибель красивейшую зеленую аллею
22.06.2022 в 06:00
В Бурятии дело об убийстве девушек в Клюквенной пади рассмотрят заново
21.06.2022 в 17:56
Жители Бурятии выбирают поэтапное благоустройство
21.06.2022 в 17:27
В Бурятии увеличится количество авиарейсов в Таксимо и Нижнеангарск
21.06.2022 в 17:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Из лепёх и палок
К созданию детской площадки нужно подходить творчески
22.06.2022 в 10:00
В Улан-Удэ дорожники обрекли на гибель красивейшую зеленую аллею
Исполнителям ремонта грозит уголовное дело
22.06.2022 в 06:00
Жители Бурятии выбирают поэтапное благоустройство
В основном оно реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
21.06.2022 в 17:27
В Бурятии увеличится количество авиарейсов в Таксимо и Нижнеангарск
В июле самолеты по этим маршрутам будут летать 4 раза в неделю
21.06.2022 в 17:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru