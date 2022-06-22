Общество 22.06.2022 в 09:46
5% водителей Бурятии признались, что купили права
Это почти в два раза меньше, чем в среднем по стране
Текст: Константин Воронов
Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский анонимный опрос и выяснил, что 5% автолюбителей Бурятии купили свои права. В среднем по стране почти каждый десятый водитель (9%) признался в том, что приобрел свое удостоверение.
Автолюбители Бурятии также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 66% сделали это с первого раза, 20% — со второго, 4% — с третьего раза, а 3% — с четвертой или более попытки. Не сдали или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 2% опрошенных региона.
Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Лишь порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.
Всероссийский опрос проводился с 6 по 14 июня среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13,6 тысяч человек.
Фото: «Номер один»
Автолюбители Бурятии также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 66% сделали это с первого раза, 20% — со второго, 4% — с третьего раза, а 3% — с четвертой или более попытки. Не сдали или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 2% опрошенных региона.
Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Лишь порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.
Всероссийский опрос проводился с 6 по 14 июня среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13,6 тысяч человек.
Фото: «Номер один»
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