Монголка пыталась вывезти из Бурятии двух носух





Справка

Носуха или коати - род небольших млекопитающих семейства енотовых, распространённых на обоих американских континентах. Носухи названы так за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлинённым носом. Длина тела 41-67 см, хвоста 32-69 см. Масса около 11 кг. Обитают носухи в основном в тропических лесах, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу. В отличие от других енотовых, ведущих ночной образ жизни, носухи активны круглосуточно и особенно днём. Обычно держатся группами от 5-6 до 40 особей.

Фото: Управление Россельхознадзора

20 июня на МАПП «Кяхта» инспекторы Управления Россельхознадзора пресекли вывоз гражданкой Монголии двух носух. Как сообщили в ведомстве, у иностранки не было ветеринарных сопроводительных документов на животных и разрешения Россельхознадзора на вывоз.«Животные возвращены владельцу для оформления документов. В отношении гражданки Монголии возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в Управлении Россельхознадзора.