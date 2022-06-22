В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых граждан и инвалидов готово на 50%

16 июня состоялось очередное выездное совещание, в ходе которого заместитель председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов, представители регионального минстроя, Управления капитального строительства и подрядной организации осмотрели строящийся пансионат для престарелых граждан и инвалидов. Объект возводится в Улан-Удэ в мкр. Светлый по национальному проекту «Демография» вместимостью на 150 мест.- В 2022 году на строительство объекта в Улан-Удэ предусмотрены средства в размере более 556,5 млн рублей. Основная часть финансирования – федеральный бюджет, это свыше 545,4 млн рублей, - говорит заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов. - В 2021 году на эти цели было израсходовано более 220,7 млн рублей. Средства освоены в полном объеме. Строительство объекта - один из ключевых этапов создания в республике системы долговременного ухода по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами.По словам замминистра, на 1 июня 2022 года техническая готовность объекта составляет 50,53%. На эту дату выполнены работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал»; по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения; по возведению наружных и внутренних стен, кирпичных перегородок, каркасов сборных перегородок. Также возведена стропильная система кровли пансионата.В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что в пансионате создадут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В комплекс войдут также помещения для организации трудового, культурно-образовательного, физкультурно-оздоровительного процессов. В республике это будет первый пансионат такого масштаба. Его строительство планируется завершить к концу 2023 года.Фото: Минсоцзащиты РБ