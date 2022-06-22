Общество 22.06.2022 в 12:18

В популярных туристических местах Бурятии появятся благоустроенные кемпинги

Правительство выделит субсидии на их строительство
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Текст: Нина Павлова
В популярных туристических местах Бурятии появятся благоустроенные кемпинги
Правительство Республики Бурятия объявляет конкурс на выделение субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов. Постановление о выделении субсидий на их строительство подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предельный размер субсидии из средств федерального и республиканского бюджетов на 1 модуль составит 50% от его стоимости. Напомним, 21 апреля председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Республика Бурятия вошла в перечень регионов, которые получат субсидию из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. Всего на 19 регионов из бюджета России выделили 4 млрд рублей. Бурятии будет направлено 300 млн рублей.

Создаваемые модули должны быть круглогодичными, соответствовать климатическим условиям и условиям окружающей среды места расположения модуля, иметь спальню, санузел, водоснабжение, электроснабжение, естественную вентиляцию, кондиционер и отопление. Важно, чтобы назначение земельного участка, на котором реализуется проект, соответствовал виду его разрешенного использования. Предприниматель должен будет построить не менее 10 строений в составе модульных некапитальных средств размещения в рамках одного проекта.

«Строительство быстровозводимых модулей – это мировой тренд последних лет. Сегодня, сеть модульных некапитальных мест размещения — это не только возможность быстро нарастить номерной фонд в соответствии с климатическими особенностями республики, но и новая возможность поддержать предпринимателей. Они позволят воплотить в жизнь комфортные, безопасные и эстетически привлекательные проекты»

- отметил министр туризма Доржиев Алдар.

Принять участие в конкурсе на получение субсидий могут предприниматели, желающие построить модульные некапитальные средства размещения на территории Бурятии в 2022 году. Прием заявок будет осуществляться министерством туризма республики с 4 по 13 июля включительно.

Отбор заявок будет проводиться в два этапа. Победившими считаются заявки организаций, которые набрали наибольшее количество баллов. Один участник вправе получить субсидию не более чем на один проект. Срок реализации проекта и введение в эксплуатацию объекта размещения – до 31 декабря 2022 года.
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туризм

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