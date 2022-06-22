Общество 22.06.2022 в 12:34

«Ростелеком» в Бурятии подарил школьникам сертификаты «Лицей» на уроках по кибербезопасности

В образовательном проекте приняли участие более 700 учащихся
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Текст: Нина Павлова
«Ростелеком» в Бурятии подарил школьникам сертификаты «Лицей» на уроках по кибербезопасности
Более 700 школьников Бурятии приняли участие в образовательном проекте «Советы Киберсветофора» по безопасному поведению детей в интернете. С 1 июня специалисты молодежного центра Министерства спорта и молодежной политики Бурятии и ресурсного центра «ДоброДом» при поддержке «Ростелекома» провели десять выездов в летние лагеря и пришкольные площадки. Самые активные участники уроков получили в подарок сертификат с кодом на бесплатное обучение на образовательном портале «Лицей».



В Бурятии проект «Советы Киберсветофора» реализуется для учащихся начальной школы, учителей и родителей. На уроках используется раскраска и мультипликационные ролики. Герои мультфильма и раскраски — школьники Маша и Баир — рассказывают о правилах поведения в интернете. Например, они учат быть вежливыми и никого не обижать в мессенджерах и социальных сетях, не отвечать на сообщения от незнакомых людей. 

В этом году организаторы обновили раскраску, добавив узнаваемые места города Улан-Удэ. Прочитать правила в раскраске и посмотреть мультфильмы теперь можно на двух языках — русском и бурятском. 

«Уже четыре года наши специалисты посещают школы и детские лагеря, рассказывают детям о здоровом образе жизни, правилах поведения и безопасности в интернете, деятельности волонтеров и молодежных общественных организаций Бурятии, также мы проводим различные мастер-классы», — рассказала заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Татьяна Парпаева.



«В дни летних каникул у детей много свободного времени, поэтому сейчас важно в очередной раз напомнить детям и родителям о безопасности в интернет-среде. “Советы Киберсветофора” помогают прививать школьникам нормы поведения в соцсетях и мессенджерах. Рад, что теперь наш проект помогает еще и в сохранении бурятского языка и будет полезен для учителей сельских школ», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
В дни летних каникул в образовательном проекте «Советы Киберсветофора» примут участие более 1 500 школьников Бурятии.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. 

Выручка группы компаний за 2021 г. составила 580,1 млрд руб., OIBDA достигла 218,8 млрд руб. (37,7% от выручки), чистая прибыль — 31,8 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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