«Ростелеком» в Бурятии подарил школьникам сертификаты «Лицей» на уроках по кибербезопасности

Более 700 школьников Бурятии приняли участие в образовательном проекте «Советы Киберсветофора» по безопасному поведению детей в интернете. С 1 июня специалисты молодежного центра Министерства спорта и молодежной политики Бурятии и ресурсного центра «ДоброДом» при поддержке «Ростелекома» провели десять выездов в летние лагеря и пришкольные площадки. Самые активные участники уроков получили в подарок сертификат с кодом на бесплатное обучение на образовательном портале «Лицей».В Бурятии проект «Советы Киберсветофора» реализуется для учащихся начальной школы, учителей и родителей. На уроках используется раскраска и мультипликационные ролики. Герои мультфильма и раскраски — школьники Маша и Баир — рассказывают о правилах поведения в интернете. Например, они учат быть вежливыми и никого не обижать в мессенджерах и социальных сетях, не отвечать на сообщения от незнакомых людей.В этом году организаторы обновили раскраску, добавив узнаваемые места города Улан-Удэ. Прочитать правила в раскраске и посмотреть мультфильмы теперь можно на двух языках — русском и бурятском.«Уже четыре года наши специалисты посещают школы и детские лагеря, рассказывают детям о здоровом образе жизни, правилах поведения и безопасности в интернете, деятельности волонтеров и молодежных общественных организаций Бурятии, также мы проводим различные мастер-классы», — рассказала заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Татьяна Парпаева.«В дни летних каникул у детей много свободного времени, поэтому сейчас важно в очередной раз напомнить детям и родителям о безопасности в интернет-среде. “Советы Киберсветофора” помогают прививать школьникам нормы поведения в соцсетях и мессенджерах. Рад, что теперь наш проект помогает еще и в сохранении бурятского языка и будет полезен для учителей сельских школ», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.В дни летних каникул в образовательном проекте «Советы Киберсветофора» примут участие более 1 500 школьников Бурятии.