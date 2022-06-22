В Бурятии резко подорожали рыбные консервы

Западные санкции больно ударили по любителям традиционной российской еды: картошки с капустой и консервированной рыбы. Если картошка с капустой на фоне экономического кризиса подорожали на 20-30%, то рыбные консервы - в два-три раза. Производители ссылаются на рост стоимости вспомогательных компонентов производства и ингредиентов, удорожание логистики и рост цен на перерабатываемую рыбу.- Два года назад я покупал консервированную сайру в банке 245 граммов за 38 - 60 рублей в зависимости от бренда, то сегодня стоимость аналогичной продукции компании «Доброфлот» составляет 240 рублей, - возмущается улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - У нас стоимость доллара разве так выросла, на который любят ссылаться при любом подорожании продуктов? Наоборот, доллар стал ниже 60 рублей.Экономист заметил, что рыба водится в российских водах и «импортозамещена» на 100%.Между тем недавно глава совета директоров рыбного холдинга «За Родину» Сергей Лютаревич посетовал в СМИ («Интерфакс») на то, что производство рыбной продукции страдает от проблем с получением дешевых кредитов. По его словам, весной на фоне антироссийских санкций рыбопереработка не была включена в число социально важных отраслей промышленности. Из-за этого производителям не хватает оборотных средств, и многие составляющие (масло, томатная паста, консервные банки и топливо) стали продаваться только по предоплате.Также он отметил, что «с начала февраля стоимость растительного масла выросла в три раза, поднявшись до 150 российских рублей за литр». Как известно, в рыбные консервы добавляют большое количество масла. По словам рыбопереработчиков, «если сложившаяся ситуация не изменится, это приведет к закрытию профильных предприятий». И предположил, что цены на популярные бренды и категории рыбной продукции вырастут еще на 10-15%.Добавим, что речь идет о продаже консервированной рыбы, выловленной еще в 2020 году - именно консервы с такими датами выпуска той же сайры превалируют на торговых прилавках Бурятии. Поэтому удорожание продукции никак не связано с санкциями, поскольку рыбные консервы выпущены еще два года назад.Фото: «Номер один»