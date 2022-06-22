Общество 22.06.2022 в 15:08

В Бурятии открылся первый официальный пляж

В ближайшее время в республике откроются еще два пляжа, один из них в Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открылся первый официальный пляж
С 21 июня в Бурятии заработал пляж ДОЛ «Сибиряк» на озере Щучье в селе Тахой Селенгинского района. Как сообщили в МЧС, в ближайшее время планирую открыть еще 2 пляжа в Улан-Удэ и Селенгинcком районе.
 
«Высокая гибель людей зарегистрирована в несанкционированных местах, где стоят запрещающие знаки и купание представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Для предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с другими представителями ведомств патрулируют водоемы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают памятки», - отметил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Антон Димов.
 
Фото: МЧС Бурятии
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