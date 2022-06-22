В Бурятии открылся первый официальный пляж

С 21 июня в Бурятии заработал пляж ДОЛ «Сибиряк» на озере Щучье в селе Тахой Селенгинского района. Как сообщили в МЧС, в ближайшее время планирую открыть еще 2 пляжа в Улан-Удэ и Селенгинcком районе.«Высокая гибель людей зарегистрирована в несанкционированных местах, где стоят запрещающие знаки и купание представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Для предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с другими представителями ведомств патрулируют водоемы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают памятки», - отметил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Антон Димов.Фото: МЧС Бурятии