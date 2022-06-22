В Улан-Удэ открыли четвертую «электрозаправку» для автомобилей

22 июня в Улан-Удэ открылась новая электрозарядная станция для автомобилей. Учитывая мнение владельцев этого транспорта, ее установили на АЗС «Роснефть» на улице Бабушкина. Зарядить электрокар можно за 30-40 минут, этого хватит на 200 км пути.







- Сегодня знаменательный день для нашей республики - как для нашей электроэнергетики, так и для экологии, развития электрического транспорта. Только за 2021 год количество зарегистрированных электромобилей в Бурятии увеличилось в 2 раза. Сейчас у нас уже 204 электромобиля. И ещё 3260 гибридных автомобилей. Надеемся, что количество электрозарядных станций будет только увеличиваться, снижая вредные выбросы в атмосферу, - отметил на открытии станции зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.





- На территории России «Россети Сибирь» на сегодняшний день открывает 23-ю электрозарядную станцию. В Бурятии в ближайшее время мы будем устанавливать еще электрозарядные станции различного типа. Отдельно хочу сказать спасибо за поддержку со стороны правительства Бурятии, Народного Хурала, главы Бурятии Алексея Цыденова за те действия, которые делаются в части развития электротранспорта. Например, отменен транспортный налог, это существенный фактор, влияющий на развитие электротранспорта. Также хотелось бы отметить, что правительство республики серьезно занимается экологическими вопросами, это и электротранспорт, это и перевод на электроотопление частного сектора Улан-Удэ. Все это вместе позволит нам сделать жизнь более чистой и повысить надежность электроснабжения в республике, - заявил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.





- Мы понимаем, за экологичным электрическим транспортом – будущее. Электрокар не только экономит семейный бюджет, его использование сокращает выбросы угарных газов в атмосферу. Поэтому перед нами стоит задача развивать придорожную инфраструктуру для таких электромобилей, и, открытие этой электростанции – еще один шаг к цели», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.





Новая электростанция на ул. Бабушкина стала четвертой по счету в Улан-Удэ и кроме «быстрой» подзарядки, устройство имеет два порта: для европейских и азиатских моделей машин. Станция совместима со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным требованиям.В целом на территории Сибири и Дальнего Востока работают 22 электрозарядные станции «Россети Сибирь». В планах компании до конца года увеличить их число до 88.Расположение новой электрозарядной станции удобно для водителей - автозаправки «Роснефть» всегда находятся на пересечении транспортных путей. Зарядить автомобиль здесь можно будет в любое время суток, к тому же на заправках обычно есть сопутствующий сервис для обслуживания автомобилей.Напомним, первая электрозаправка появилась в Улан-Удэ в 2020 году (ТРЦ «Мёд»), затем появились еще две (ТРЦ «Capital Moll», ТРЦ «Пионер»). При этом лишь одна из них из категории «быстрых», то есть для полной подзарядки достаточно 30-40 минут, на других для этого требуется 3-4 часа.Фото: Минстранс Бурятии