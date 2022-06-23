В Бурятии начался ренессанс «праворулек»

На прошлой неделе Япония в рамках нового пакета санкций ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. Ранее японцы запретили ввоз в РФ новых легковых автомашин стоимостью свыше 50 тыс. долларов США, и эксперты полагают, что в скором времени может быть запрещен и импорт в нашу страну также новых автомобилей без привязки к цене. «Номер один» узнал, как отразится запрет на ввоз новых японских машин на рынке региона и какие машины заменят ходовые легковушки из Японии.Как выяснилось, рынок японских автомобилей в Бурятии совершенно не мыслит категориями катастрофизации. Более того, сегодня улан-удэнские продавцы японских автомобилей наращивают поставки машин. Правда не новых, а подержанных, на которые санкции не распространяются.- Спрос на «праворульные» автомобили у нас значительно упал весной, но сегодня появляются признаки его роста, причем не из нашего региона, а из тех, где японские автомобили ранее не были популярными, это регионы дальше Новосибирска, - говорят на улан-удэнском авторынке на Приречной. - Все дело в фактически двукратном снижении таможенной пошлины, исчисляемой в евро. Иномарки стали более доступны, чем в марте, когда курс евро достигал 120 рублей.Парадоксы рынка: если раньше россияне воротили нос от правого руля, то в связи с массовой приостановкой работы многих заводов по сборке европейских и японских автомобилей взгляд падает на рынок подержанных машин. Где пока не наблюдается дефицита автомобилей. Добавим, что, помимо «правого руля», в Россию, по данным СМИ, активно пошел экспорт подержанных машин с левым рулем через Казахстан и другие страны СНГ.Между тем в связи с кризисом в сборке и завозе импортных автомобилей чиновники делают ставку на «АвтоВАЗ», намереваясь пересадить россиян на продукцию Тольяттинского автозавода. Недавно, как сообщили на сайте автозавода, начат выпуск Lada Granta в новой комплектации. В связи с отсутствием в РФ необходимых западных комплектующих машина выпускается только с механической коробкой передач. В комплектации отсутствует АБС (антиблокировочная система, значительно сокращающая тормозной путь в аварийных ситуациях), а также подушки безопасности, которые до недавнего времени были обязательны для всех автомобилей, выпускаемых в РФ.Стоимость такого «пустого» автомобиля начинается от 700 тыс. рублей. В условиях дефицита новых западных и японских иномарок «Гранту» хотят продвигать на всех уровнях. Однако насколько отечественные автомобили могут составить конкуренцию подержанным иномаркам, учитывая, что они не соответствуют мировым стандартам по безопасности для водителей и пассажиров?Как отметил эксперт в области дорожной безопасности Саян Будаев, у новых отечественных машин есть некоторые преимущества.- Новый автомобиль хорош тем, что он без «хвостов», то есть без залогов, отмены регистрации, «распилов», «двойников» и т. д., - сообщил он. - Плюс к этому доступность запчастей и в какой-то мере низкие цены, кроме того, привлекает левый руль. Также обязательное техническое обслуживание для ОСАГО не надо проходить первые четыре года.Что касается подержанных авто из Японии, то, по словам эксперта, уровень их комфорта пока недостижим для отечественных автомобилей. Плюс к этому качество изготовления, включая лакокрасочное покрытие, доступность запчастей в нашем регионе и престиж.Но все плюсы новых машин девальвируются тем, что к ним резко снижены требования по безопасности, - главное, что должно волновать водителя. Ведь конкуренты - японские поддержанные автомобили - оснащены различными системами безопасности в стандартной комплектации.- Большинство участников тяжелых аварий в нашем регионе погибали управляя именно отечественными транспортными средствами, чаще всего это «ВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ» старого производства, - сообщил Саян Будаев. - Они не оснащались активными и пассивными системами безопасности и при столкновении, даже не на самой высокой скорости, водители и пассажиры часто были обречены.Рассказывают, что особенно шокировало очевидцев, когда при лобовом столкновении «Жигулей» и японской иномарки в первой находили по три-четыре трупа. А во второй люди отделывались легкими ушибами - у иномарки срабатывали подушки безопасности.О том, что безопасные японские автомобили спасли жизнь не одной тысяче жителей Бурятии, свидетельствует и статистика.Так, по данным УГИБДД МВД по РБ, в 2004 году, когда автопарк в Бурятии в основном составляли отечественные автомобили, произошло 1854 аварии с участием автомобилей. В них погибли 304 человека и 2312 получили ранения, в том числе стали инвалидами.В 2020 году, когда свыше 90% автопарка Бурятии уже составили иномарки, в основном японского производства, произошло всего 1297 аварий. И это притом что автопарк вырос к этому времени почти в полтора раза. Более надежные и управляемые машины (что стоит одно лишь наличие АБС) позволяли минимизировать число столкновений. Но самое главное - количество погибших в республике составило 113 человек, а пострадавших - 1297. Иначе говоря, риск погибнуть или получить тяжелые травмы, управляя не старыми отечественными, а иностранными автомобилями, сократился почти в три раза. Хотя, повторимся, число жертв в ДТП по-прежнему высоко.Кстати, во многих цивилизованных странах запрещен не только выпуск автомобилей, не оснащенных системами активной и пассивной безопасности, но и ограничена их эксплуатация. А в 2019 году Российское движение автомобилистов вообще предложило законодателям запретить эксплуатацию автомобилей без подушек безопасности, мотивируя это тем, что уменьшить число жертв на дорогах только установкой видеокамер и улучшением дорожного полотна невозможно, необходим целый комплекс мер. Но тогда это предложение не нашло отклика.Думается, что тема безопасности важнее, чем интересы отдельных автопроизводителей, которые сегодня «лепят» устаревшие машины, прикрываясь «импортозамещением», и их, похоже, совершенно не волнует тема травматизма и смертности. И так в Бурятии, и не только в ДТП, погибает слишком много людей, причем чаще всего речь идет о мужчинах молодого и среднего возраста. Может, начнем наконец-то беречь людей?Фото: russianstock.ru