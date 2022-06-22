Горсовет наградил победителей викторины, посвященной истории Улан-Удэ



В столице Бурятии состоялось торжественное награждение победителей викторины, посвященной интересным историческим фактам о городе. Конкурс проходил с 11 по 19 июня. Чтобы выиграть поездку на Байкал, нужно было правильно и быстро ответить на вопросы, касающиеся истории Улан-Удэ.

Участникам необходимо было следить за публикациями на странице Улан-Удэнского горсовета «Вконтакте» и в Telegram-канале. Ежедневно необходимо было внимательно читать все посты, так как в них находились подсказки. После девятой публикации было опубликовано задание с вопросами.

Быстрее всех на вопросы ответила Алена Угрюмова.

Сегодня, 22 июня, состоялось награждение. Церемонию провел председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев и его заместитель Анатолий Белоусов. Алена Угрюмова получила диплом победителя, а также подарочный сертификат на поездку на Байкал.

- Мы реализовали новый медиапроект, посвященный Дню города Улан-Удэ. В течение девяти дней в социальных сетях горсовета Улан-Удэ выходили интересные исторические посты. Это был не просто медиапроект, а викторина, в которой победил самый ловкий и внимательный подписчик, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

В горсовете отметили, что изначально победитель должен был быть один, однако по завершении медиапроекта стало понятно – победителей будет двое. Пока шел конкурс, Дмитрий Брындин проявлял активную позицию и в комментариях дополнят публикации историческими фактами и фотографиями. Его наградили дипломом участника.

- О конкурсе узнала моя жена, рассказала мне. Так как я увлекаюсь историей Верхнеудинска, ныне Улан-Удэ, решил принять участие. Читал публикации, в комментариях оставлял кое-какие заметки, отправлял фотографии. Я любитель, также увлекаюсь исторической фотографией, веду свой блог «Заметки феникса», - рассказал Дмитрий.

Улан-Удэнский городской Совет депутатов часто поддерживает подобные проекты, ведь они связаны с историей Верхнеудинска и деятельностью Верхнеудинской думы.





Фото: предоставлено отделом по информационной политике Улан-Удэнского Горсовета