В Бурятии врача осудили за неоказание помощи пациенту, истекавшему кровью

На днях состоялось заседание Верховного суда, на котором была поставлена окончательная точка по нашумевшему делу о враче, который категорически отказался оказывать помощь умирающему пациенту. Так и не дождавшись помощи дежурного врача-хирурга, житель села Сосново-Озерское умер. Верховный суд республики Бурятии осудил медика по статье ч .2 ст. 124 (неоказание помощи больному без уважительных причини лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, повлекшее смерть больного). Врача приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также лишили права заниматься врачебной деятельностью в течение двух с половиной лет.- Из приговора убрали статью о халатности, оставив умышленное неоказание помощи, повлекшее смерть, и я считаю, что это справедливо. Плюс добавили запрет на медицинскую деятельность, чего я тоже долго добивалась. Такие медики, как он, не должны позорить профессию настоящих врачей, - замечает вдова погибшего Татьяна Хиндун.Кроме того, многодетная мать, оставшись без кормильца, подавала в суд гражданский иск с требованием возмещения морального вреда. Однако суд значительно сократил сумму иска. Татьяна Хиндун требовала возместить моральный ущерб в размере миллиона рублей на каждого из детей, в одночасье потерявших отца по вине медика. Однако Верховный суд оставил без изменения решение Еравнинского суда, присудив в общей сумме 800 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда семье погибшего пациента.Напомним, 30-летний житель села Сосново-Озёрское в июле 2019 года попал в хирургическое отделение Еравнинской ЦРБ. Перед этим он очень сильно порезал ногу. Увидев глубокую рану мужчины, фельдшер скорой, дежурный участковый терапевт стали вызывать в больницу хирурга. Однако медик, несмотря на все уговоры, приезжать к пациенту категорически отказался. Даже когда машина скорой помощи подъехала к нему домой, выйти из дома врач принципиально не захотел. В итоге в четыре утра 9 июля Александра не стало. После чего его гибель была представлена так, что мертвецки пьяный мужчина якобы захлебнулся рвотными массами. Все это время супруга погибшего Татьяна Хиндун пыталась доказать, что это неправда.Она взялась за личное расследование. И тут же столкнулась с тем, что и медики, и правоохранительные органы встали по другую сторону баррикад. Поддельные медкарты, анализы, парадоксальное заключение о смерти, показания врачей, которые постоянно меняются, бездействие сотрудников в погонах - вот с чем столкнулась вдова в поисках справдливости. Однако Татьяне удалось доказать, что ее муж погиб по вине медиков, а также опровергнуть поток клеветы, обрушившийся на ее мужа и семью в целом. Эксгумация трупа и новое заключение о причине смерти расставили все по своим местам.- Саши почти три года нет с нами. Но я обещала и ему, и себе, что накажу виновного и оправдаю честь своего мужа, которого пытались оклеветать, и я это сделала, - отмечает Татьяна Хиндун.