Общество 22.06.2022 в 18:35

В Улан-Удэ ищут ответственных хозяев для настоящей чудо-кошки

Из-за экспериментов «домашних плодильщиков» кошачья малышка родилась с необычной мутацией
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ищут ответственных хозяев для настоящей чудо-кошки

В местном благотворительном фонде «Собака счастья» рассказали о несчастной судьбе кошки с особенностями по кличке Лаура. Трехцветная вислоухая красавица имеет необычно большие задние лапки, увы, из-за бездумного скрещивания породистых питомцев.


 Как сообщают волонтеры, такой котенок - результат скрещивания вислоухой кошки с вислоухим котом, что строго запрещено. Вероятно, любители заработать на «породистых котятах» даже не озаботились узнать хоть что-нибудь об особенностях породы. Из-за этой ошибки у Лауры генетические патологии развития хрящевых и суставных тканей.



«Вот так и появилась чудо-кошка Лаура. У этой замечательной, нежной, ласковой кошки неизлечимая болезнь, которая коснулась ее из-за вины «домашних плодильщиков». «Плодильщики» мало, что знают о генетике, о последствиях скрещивания. Им непонятно, почему нельзя скрестить хаски и овчарку, почему нужно знать особенности породы и т.д. Следствием безалаберного, безответственного отношения к животным, желания заработать на чужой жизни, являются генетические проблемы. И это приводит к печальным последствиям для животного, к проблемам со здоровьем, и, в конце концов, они как Лаура будут выброшены «добрыми людьми» в коробке где-нибудь на трассе»

- пишут волонтеры фонда «Собака счастья»
   

Особенную кошку нашли на улице в коробке. Сейчас ее здоровьем занимаются активисты. Несмотря на невзгоды, кошка отличается добрым и ласковым нравом и очень ждет встречи с новым хозяином.

«Особенная Лаура ищет самых любящих людей. Ей сейчас совершенно некуда идти! Ребят, поделитесь ее историей, помогите обрести Лауре свой дом!»

- обращаются в фонде. 
Для того, чтобы стать хозяином чудо-кошечки, можно обратиться в группу "Собака счастья" по ссылке.

Фото: "Собака счастья"

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кошка волонтеры Животные

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