Общество 22.06.2022 в 20:11

В Бурятии на АЗС «Роснефть» появилась зарядная станция для электромобилей

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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на АЗС «Роснефть» появилась зарядная станция для электромобилей
В Улан-Удэ состоялось открытие зарядной станции для электромобилей. Она установлена на АЗС «Роснефть» по улице Бабушкина, 156. Станция способна зарядить аккумуляторные батареи электрокара в течение 30-40 минут. Оборудование поддерживает различные международные стандарты зарядок (CCS, CHAdeMO и Type2) и полностью соответствует международным требованиям.
 
Как отметили в «Роснефти», в настоящее время в розничной сети компании работают зарядные станции в Московской, Тверской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае.



Проект по установке зарядных станций в Бурятии реализуется в рамках сотрудничества с компанией «Россети». Соглашение по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей было подписано между компаниями «Роснефть» и «Россети» в рамках ПМЭФ в 2021 году.

«Отдельное спасибо хотелось бы еще сказать и «Роснефти» – то соглашение, которое было подписано год назад, стало первой ласточкой, и я уверен, что не последней. Дальше будем развиваться в том же духе. Еще раз хотелось бы отметить, что на территории республики правительство очень серьезно занимается экологическими вопросами. В частности, электротранспортом, а следующее направление – перевод на электроотопление частного сектора Улан-Удэ. Все это позволит сделать нашу с вами жизнь более чистой, с чистой экологией и повысить надежность электроснабжения всей республики»,  - отметил генеральный директор ПАО Россети Сибирь, Павел Акилин.

В «Роснефти» также подчеркнули, что расширение линейки клиентских сервисов – одно из ключевых направлений розничного бизнеса компании. Планомерно развивается сопутствующий сервис. В настоящее время на заправочных комплексах под управлением «Роснефти» можно не только заправить и помыть автомобиль, но и выпить свежесваренный кофе, перекусить, приобрести товары в магазине или воспользоваться другими удобными сервисами.

«Роснефть» продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

Фото: Россети Сибирь

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