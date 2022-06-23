В Бурятии понадобилось 5 лет для утилизации остатков старой баржи на Байкале

В Бурятии, спустя более 5 лет с момента вынесения решения суда, исполнен иск Байкальского транспортного прокурора об утилизации металлических остатков баржи на озере Байкал.Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле 2017 года суд удовлетворил иск Байкальского транспортного прокурора о возложении на ФГБУ «Заповедное Подлеморье» обязанности организовать утилизацию металлических остатков баржи длинной 45 метров, находящихся в акватории озера Байкал на мысе Кабаний в Северобайкальском районе. По мнению надзорщиков, с которым согласился суд, остатки баржи оказывали негативное воздействие на состояние окружающей среды.«Вместе с тем, на протяжении более 5 лет решение суда не было исполнено. При этом транспортной прокуратурой для ускорения процесса утилизации остатков баржи ответчику регулярно вносились меры реагирования. Благодаря настойчивой позиции транспортного прокурора в июне этого года решение суда исполнено в полном объеме, металлические остатки баржи подняты из акватории озера Байкал и утилизированы», - рассказали в транспортной прокуратуре.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура