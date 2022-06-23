Баир Жамбалов не стал жаловаться на условия содержания в колонии

«Прокурор республики в сопровождении начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудрявцева и руководства исправительного учреждения проверила условия содержания осужденных в общежитиях отрядов, столовой, штрафном изоляторе и комнатах для проведения свиданий. Галина Ковалева побеседовали с родственниками осужденных, прибывшими на свидание. Кроме того, проверен участок, функционирующий как исправительный центр», - рассказали в пресс-службе УФСИН Бурятии.



