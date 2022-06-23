Общество 23.06.2022 в 09:44
Баир Жамбалов не стал жаловаться на условия содержания в колонии
Колонию-поселение с самым известным сидельцем посетила прокурор Бурятии
Текст: Константин Воронов
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва проверила работу колонии-поселения №3, где сейчас отбывает наказание осужденный за смертельное ДТП бывший вице-спикер Хурала Бурятии Баир Жамбалов.
Также состоялся прием лиц, отбывающих наказание. Как сообщили в УФСИНе, осужденные обратились к прокурору с заявлениями об обжаловании приговора по уголовному делу, о вопросах пенсионного обеспечения, получили разъяснение порядка подачи ходатайства о помиловании.
Как сообщают источники «Номер один», бывшего зампреда Хурала Бурятии Баира Жамбалова в числе обратившихся к прокурору не было. Вероятно, самого известного осужденного условия содержания в колонии полностью устраивают.
Напомним, в апреле «Номер один» подробно рассказывал, как тут живут, что делают и за что сидят осужденные в колонии-поселении №3.
Фото: УФСИН Бурятии
«Прокурор республики в сопровождении начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудрявцева и руководства исправительного учреждения проверила условия содержания осужденных в общежитиях отрядов, столовой, штрафном изоляторе и комнатах для проведения свиданий. Галина Ковалева побеседовали с родственниками осужденных, прибывшими на свидание. Кроме того, проверен участок, функционирующий как исправительный центр», - рассказали в пресс-службе УФСИН Бурятии.
Также состоялся прием лиц, отбывающих наказание. Как сообщили в УФСИНе, осужденные обратились к прокурору с заявлениями об обжаловании приговора по уголовному делу, о вопросах пенсионного обеспечения, получили разъяснение порядка подачи ходатайства о помиловании.
Как сообщают источники «Номер один», бывшего зампреда Хурала Бурятии Баира Жамбалова в числе обратившихся к прокурору не было. Вероятно, самого известного осужденного условия содержания в колонии полностью устраивают.
Напомним, в апреле «Номер один» подробно рассказывал, как тут живут, что делают и за что сидят осужденные в колонии-поселении №3.
Фото: УФСИН Бурятии
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