Общество 23.06.2022 в 10:06

На федеральной трассе появились две световые проекции дорожной разметки «Зебра»

Одну установили в Слюдянке, вторую - в Сотниково
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Текст: Нина Павлова
На федеральной трассе появились две световые проекции дорожной разметки «Зебра»
На федеральной дороге Р-258 «Байкал» установили две световые проекции дорожной разметки «Зебра». Первую установили на 110-м км трассы Р-258 «Байкал», в г. Слюдянка Иркутской области, вторую на 445-м км, в с. Сотниково, Республики Бурятия, сообщает пресс-служба Упрдор "Южный Байкал".

«Места установки были выбраны не случайно, они находятся вблизи образовательных учреждений и в районе остановки общественного транспорта у торгового центра»

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Важно отметить, что технология проекционной дорожной разметки не заменяет пешеходный переход, а дублирует его. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов. Это позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения в условиях недостаточной видимости: во время дождя и снега, в вечерние сумерки и ночные часы.



В этом году в планах ФКУ Упрдор "Южный Байкал" произвести комплексное обустройство еще 11 пешеходных переходов светофорами типа Т7 с дополнительным искусственным освещением, а также дооборудовать 34 внеуличных пешеходных перехода дорожными знаками с установкой над проезжей частью.
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