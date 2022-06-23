На федеральной трассе появились две световые проекции дорожной разметки «Зебра»

«Места установки были выбраны не случайно, они находятся вблизи образовательных учреждений и в районе остановки общественного транспорта у торгового центра» - сообщили в пресс-службе ведомства.

На федеральной дороге Р-258 «Байкал» установили две световые проекции дорожной разметки «Зебра». Первую установили на 110-м км трассы Р-258 «Байкал», в г. Слюдянка Иркутской области, вторую на 445-м км, в с. Сотниково, Республики Бурятия, сообщает пресс-служба Упрдор "Южный Байкал".Важно отметить, что технология проекционной дорожной разметки не заменяет пешеходный переход, а дублирует его. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов. Это позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения в условиях недостаточной видимости: во время дождя и снега, в вечерние сумерки и ночные часы.В этом году в планах ФКУ Упрдор "Южный Байкал" произвести комплексное обустройство еще 11 пешеходных переходов светофорами типа Т7 с дополнительным искусственным освещением, а также дооборудовать 34 внеуличных пешеходных перехода дорожными знаками с установкой над проезжей частью.