Общество 23.06.2022 в 10:34

Жители Бурятии осудили сельчан, которые построили дома в затопляемой зоне

Они резко раскритиковали просьбы сотниковцев сделать им дорогу
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Текст: Нина Павлова
Жители Бурятии осудили сельчан, которые построили дома в затопляемой зоне
В Бурятии вновь разгорелся скандал из-за дорог. Так, жители поселка Сотниково, а конкретно ДНТ "Респект", обратились к уполномоченным лицам в социальных сетях. Они попросили помочь им с дорогой - отсыпать ее и привести в порядок. После дождей она превращается в грязное месиво, через которое не то что пройти, даже проехать нельзя.



«Каждый раз как проходит дождь к нам не могут добраться ни скорая, ни пожарные, ни полиция, сил уже нету сколько раз уже своими силами делали дорогу скидываемся деньгами всеми соседями что бы засыпать дорогу, весь этот ужас находиться в нижней части села от титана, мы местные жители респекта просим умоляем обратить внимание нашего главу республики Бурятии, помогите нам это крик души»

- написал анонимный пользователь.


 В ответ на пост автор получил волну критики от пользователей. Все, как один, твердят, что не нужно было строить свои дома на болоте, ведь всем давно известно, что та местность - пойма Селенги. И в случае подъема уровня реки местность превращается в болото.

"Сколько живу, столько и знаю, что в этой части Сотниково нельзя было строиться, ведь это пойма реки Селенги!!! Это было известно всем, даже дуракам!! Но, ведь дуракам закон не писан!!!! По каким причинам вы там построились и теперь "страдаете" — никого теперь не волнует!!! И взывать к Цыденову- пустая трата времени"

"Табличка висит-Затопляемая зона, так какого чёрта вы там строитесь?"

"Построились в затопляемой зоне и извлекайте крики из души. А что если большая вода придёт?"

"ох Респект всегда так было... дети в школу дойти не могли, и даже "проплыть" невозможно было, ибо там мусор, собаки итд"

- пишут в ответ на пост пользователи.


Отметим, среди комментаторов пока не нашелся тот, кто бы поддержал сельчан в их просьбе. Даже глава местной администрации, вероятно, не в курсе, что происходит в поселке, если из года в год местные жители жалуются на дороги.
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