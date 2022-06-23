Общество 23.06.2022 в 11:03
В Улан-Удэ подрядчик положил асфальт, который можно сломать голыми руками
Горожане в бешенстве от работы подрядчика
Текст: Нина Павлова
Во дворе дома по адресу Ключевская, 82 недавно заасфальтировали дорогу. Как выяснилось - до первого дождя. Качество покрытия оставляет желать лучшего. Асфальт можно спокойно разобрать голыми руками. Видео с доказательством настоящей халтуры появилось в паблике "Весь Улан-Удэ".
"Подрядчик у нас был "Инвест Строй". Посмотрите, какой у нас асфальт. Разбирается асфальт. Подрядчик обещал нам под протокол, что до весны 2023 года асфальт доживет", - говорит автор ролика.
В комментариях к посту пользователи лишь усмехаются: "Никогда такого не было, и вот опять".
К слову, некоторые юридически подкованные горожане отметили, что мужчине, ломающему покрытие, может светить штраф за порчу имущества. Однако, судя по записи, его это не пугает. Намного важнее для местных жителей - качественный асфальт перед их домом.
"Подрядчик у нас был "Инвест Строй". Посмотрите, какой у нас асфальт. Разбирается асфальт. Подрядчик обещал нам под протокол, что до весны 2023 года асфальт доживет", - говорит автор ролика.
В комментариях к посту пользователи лишь усмехаются: "Никогда такого не было, и вот опять".
К слову, некоторые юридически подкованные горожане отметили, что мужчине, ломающему покрытие, может светить штраф за порчу имущества. Однако, судя по записи, его это не пугает. Намного важнее для местных жителей - качественный асфальт перед их домом.
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