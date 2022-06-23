Общество 23.06.2022 в 11:18

В Улан-Удэ площадку «Играл Байкал» закроют на три дня

Там отремонтируют деформированные пешеходные дорожки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ площадку «Играл Байкал» закроют на три дня
Игровая площадка «Играл Байкал» в парке Орешкова закрывается на плановый ремонт с 24 по 27 июня. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, там отремонтируют пешеходные дорожки, которые за два года использования в некоторых местах деформировались и сейчас требуют ремонта.

Водополив на локации «Озеро» восстановили сегодня, 23 июня.

Напомним, открытие площадки «Играл Байкал» состоялось в июне 2020 года. За основу концепции были выбраны характерные для Бурятии природные ландшафты — бескрайние степи с перекати-поле и табунами лошадей, тенистая тайга, разноуровневые цепи горных хребтов и озеро Байкал. Природная зона является образом и создает атмосферу для каждой из игровых площадок.

Уникальная игровая площадка появилась в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между оператором озерного месторождения ООО «Озёрное» и администрацией Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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