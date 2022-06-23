Общество 23.06.2022 в 12:12
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в Селенге
В воде превышено содержание колиформных бактерий
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в пробе воды из реки Селенга, отобранной в рамках мониторинга, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию обобщенных колиформных бактерий.
«Это свидетельствует о загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний», - отмечают в ведомстве.
Пробы были взяты в точках контроля - протоке Степная у острова Комсомольский в Улан-Удэ, реке Селенга в районе стадиона Спартак, поселке Стеклозавод (выше по течению от выпуска правобережных очистных сооружений), станции Дивизионная (ниже выпуска сточных вод правобережных очистных) и у села Сотниково (выше выпуска левобережных очистных сооружений).
«У села Сотниково в месте выпуска сточных вод левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал» устанавливаются превышения по окраске, железу, взвешенным веществам, запаху, аммиаку, БПК5, ХПК, нефтепродуктам, полифосфатам, нитритам, обобщенным колиформным бактериям» - говорят в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства предупреждают об опасности использования реки Селенга для купания, отдыха и занятий спортом.
Фото: «Номер один»
«Это свидетельствует о загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний», - отмечают в ведомстве.
Пробы были взяты в точках контроля - протоке Степная у острова Комсомольский в Улан-Удэ, реке Селенга в районе стадиона Спартак, поселке Стеклозавод (выше по течению от выпуска правобережных очистных сооружений), станции Дивизионная (ниже выпуска сточных вод правобережных очистных) и у села Сотниково (выше выпуска левобережных очистных сооружений).
«У села Сотниково в месте выпуска сточных вод левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал» устанавливаются превышения по окраске, железу, взвешенным веществам, запаху, аммиаку, БПК5, ХПК, нефтепродуктам, полифосфатам, нитритам, обобщенным колиформным бактериям» - говорят в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства предупреждают об опасности использования реки Селенга для купания, отдыха и занятий спортом.
Фото: «Номер один»
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