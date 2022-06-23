Оглохший на работе житель Бурятии взыскал с компании крупную компенсацию

В Бурятии судебные приставы взыскали с золотодобывающей компании моральный вред в размере 230 тысяч рублей в пользу работника.Как рассказали в УФССП, горнорабочий обратился в суд в связи с приобретением профессионального заболевания. Его причиной стало длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов. Из-за этого у него возникла хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость.Медико-социальная экспертиза установила, что мужчина на 10% утратил профессиональную трудоспособность, и установил ему инвалидность 3-й группы.В службе судебных приставов сообщили, что на сегодня взысканная сумма компенсации полностью перечислена на счет горнорабочего.Фото: «Номер один»