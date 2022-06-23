В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи

«Места переговорных пунктов оборудованы стендами наглядной агитации, где размещена информация о правилах предоставления телефонных разговоров, образцы заявлений и рекомендации психологов в случае получения негативной информации» - добавили в УФСИН.

В ИК-8 УФСИН России по Республике Бурятия осужденные активно пользуются телефонными переговорами и видеосвязью. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии, это делается для поддержания социально-полезных связей с родственниками.Так, всего на территории учреждения установлено 54 телефонных аппарата, которые расположены в переговорном пункте, который был открыт в январе в клубе учреждения, а также в кабинетах начальников отрядов и в филиале психиатрической больницы.Всего с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество телефонных звонков осужденными увеличилось в 11 раз.