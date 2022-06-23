Общество 23.06.2022 в 12:58

В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи

Также они все чаще пользуются обычными звонками родственникам
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи
Пресс-служба УФСИН по Бурятии
В ИК-8 УФСИН России по Республике Бурятия осужденные активно пользуются телефонными переговорами и видеосвязью. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии, это делается для поддержания социально-полезных связей с родственниками.

Так, всего на территории учреждения установлено 54 телефонных аппарата, которые расположены в переговорном пункте, который был открыт в январе в клубе учреждения, а также в кабинетах начальников отрядов и в филиале психиатрической больницы.

«Места переговорных пунктов оборудованы стендами наглядной агитации, где размещена информация о правилах предоставления телефонных разговоров, образцы заявлений и рекомендации психологов в случае получения негативной информации»

- добавили в УФСИН.

Всего с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество телефонных звонков осужденными увеличилось в 11 раз.
Теги
заключенные

Все новости

В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи
23.06.2022 в 12:58
В Улан-Удэ пьянчужка оговорила соседа
23.06.2022 в 12:41
Оглохший на работе житель Бурятии взыскал с компании крупную компенсацию
23.06.2022 в 12:29
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в Селенге
23.06.2022 в 12:12
В Улан-Удэ площадку «Играл Байкал» закроют на три дня
23.06.2022 в 11:18
В Улан-Удэ подрядчик положил асфальт, который можно сломать голыми руками
23.06.2022 в 11:03
На Украине погиб сержант из 11-й десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев
23.06.2022 в 10:36
Жители Бурятии осудили сельчан, которые построили дома в затопляемой зоне
23.06.2022 в 10:34
На федеральной трассе появились две световые проекции дорожной разметки «Зебра»
23.06.2022 в 10:06
В Улан-Удэ ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
23.06.2022 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Оглохший на работе житель Бурятии взыскал с компании крупную компенсацию
Из-за длительного воздействия вредного производства мужчина стал инвалидом
23.06.2022 в 12:29
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в Селенге
В воде превышено содержание колиформных бактерий
23.06.2022 в 12:12
В Улан-Удэ площадку «Играл Байкал» закроют на три дня
Там отремонтируют деформированные пешеходные дорожки
23.06.2022 в 11:18
В Улан-Удэ подрядчик положил асфальт, который можно сломать голыми руками
Горожане в бешенстве от работы  подрядчика
23.06.2022 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru