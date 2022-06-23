Общество 23.06.2022 в 14:21

Врач из Бурятии, сорвавший контракт, вернул в бюджет полтора миллиона

Хирург уволился из поликлиники в Таксимо, не отработав положенные пять лет

A- A+
Текст: Лариса Ситник
Врач из Бурятии, сорвавший контракт, вернул в бюджет полтора миллиона


С иском в суд о взыскании с врача-хирурга части единовременной компенсационной выплаты в размере 1,6 млн рублей обратились представители поликлиники «РЖД-Медицина» в Таксимо.

Мужчина был принят в поликлинику на должность врача-хирурга на вакантную ставку внешним совместительством. Вскоре его перевели на постоянную должность врача-хирурга.

- В соответствии с планом по привлечению и закреплению персонала на предприятиях на территории Байкало-Амурской магистрали до 2025 года между поликлиникой и врачом был заключен договор на предоставление единовременной компенсационной субсидии работнику, по условиям которого учреждение обязалось выплатить два млн рублей, - сообщается в решении суда.

Выплату врач получил и обязался отработать в учреждении не менее пяти лет по основному месту работы в должности врача-хирурга. Однако спустя полтора года мужчина решил уволиться.

Поскольку хирург отработал менее пяти лет, он обязан выплатить истцу часть выплаты. Неотработанный период составил 43 месяца.

Суд решил взыскать с врача в пользу поликлиники часть единовременной компенсационной выплаты в размере 1 663 947 руб.


Фото: "Номер один"

Теги
врач контракт Таксимо

Все новости

Улан-удэнец наказал мэрию за укус
23.06.2022 в 14:28
Врач из Бурятии, сорвавший контракт, вернул в бюджет полтора миллиона
23.06.2022 в 14:21
В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи
23.06.2022 в 12:58
В Улан-Удэ пьянчужка оговорила соседа
23.06.2022 в 12:41
Оглохший на работе житель Бурятии взыскал с компании крупную компенсацию
23.06.2022 в 12:29
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в Селенге
23.06.2022 в 12:12
В Улан-Удэ площадку «Играл Байкал» закроют на три дня
23.06.2022 в 11:18
В Улан-Удэ подрядчик положил асфальт, который можно сломать голыми руками
23.06.2022 в 11:03
На Украине погиб сержант из 11-й десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев
23.06.2022 в 10:36
Жители Бурятии осудили сельчан, которые построили дома в затопляемой зоне
23.06.2022 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Улан-удэнец наказал мэрию за укус

На мужчину напала маленькая беспородная собака

23.06.2022 в 14:28
В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи
Также они все чаще пользуются обычными звонками родственникам
23.06.2022 в 12:58
Оглохший на работе житель Бурятии взыскал с компании крупную компенсацию
Из-за длительного воздействия вредного производства мужчина стал инвалидом
23.06.2022 в 12:29
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в Селенге
В воде превышено содержание колиформных бактерий
23.06.2022 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru