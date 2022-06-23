Врач из Бурятии, сорвавший контракт, вернул в бюджет полтора миллиона



С иском в суд о взыскании с врача-хирурга части единовременной компенсационной выплаты в размере 1,6 млн рублей обратились представители поликлиники «РЖД-Медицина» в Таксимо.

Мужчина был принят в поликлинику на должность врача-хирурга на вакантную ставку внешним совместительством. Вскоре его перевели на постоянную должность врача-хирурга.

- В соответствии с планом по привлечению и закреплению персонала на предприятиях на территории Байкало-Амурской магистрали до 2025 года между поликлиникой и врачом был заключен договор на предоставление единовременной компенсационной субсидии работнику, по условиям которого учреждение обязалось выплатить два млн рублей, - сообщается в решении суда.

Выплату врач получил и обязался отработать в учреждении не менее пяти лет по основному месту работы в должности врача-хирурга. Однако спустя полтора года мужчина решил уволиться.

Поскольку хирург отработал менее пяти лет, он обязан выплатить истцу часть выплаты. Неотработанный период составил 43 месяца.

Суд решил взыскать с врача в пользу поликлиники часть единовременной компенсационной выплаты в размере 1 663 947 руб.





Фото: "Номер один"