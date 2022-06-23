Общество 23.06.2022 в 14:28

Улан-удэнец наказал мэрию за укус

На мужчину напала маленькая беспородная собака

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Текст: Служба информации
Улан-удэнец наказал мэрию за укус


Мужчина обратился в суд с иском к администрации города Улан-Удэ о взыскании компенсации морального вреда, убытков в виде стоимости штанов, лекарств, расходов на проезд на вакцинацию, лечение и судебных расходов.

Обстоятельства нападения бродячей собаки были следующие.

Горожанин шел сдавать анализы в поликлинику и по пути на него напала собака и укусила за ногу. Сдачу анализов в итоге пришлось отменить и обратиться в травмпункт поликлиники.

Далее истец обратился в полицию с заявлением о нападении собаки. В полиции ему сообщили номер телефона службы отлова собак. Мужчина оставил заявку, в этот же день служба отлова приехала за животным. На защиту дворняжки встала одна из жительниц дома. Она пояснила, что маленькую собаку по кличке Соня подкармливают все жители. Тем не менее, служба отлова Соню забрала. Вскоре собачка обрела новую хозяйку.

В иске мужчина подробно описал понесенные убытки от нападения бездомного животного. Так, от укуса пришли в негодность брюки, стоимость которых 1200 руб. На лечение и вакцинацию против бешенства он ездил на маршрутном автобусе, так как личного автомобиля у него нет, также приобретал и принимал лекарства. На перевязки горожанину пришлось ездить пять раз.

- Из-за боязни осложнений, аллергии ему пришлось прервать лечение у невролога на четыре месяца, отказался от госпитализации в Центр восточной медицины, - уточняется в иске.

Суд принял решение исковые требования мужчины удовлетворить частично.

- Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, убытки в размере 1 858 рулей, судебные расходы в размере 196 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать, - постановил суд.

Фото: "Номер один"

Теги
бродячие собаки суд компенсация

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