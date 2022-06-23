Житель Бурятии отсудил у дорожников компенсацию за ДТП

Водитель на 275 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск наехала на кучу песка. Машина получила серьезные повреждения. Женщина сообщила, что на дороге не было знака, предупреждающего об опасности.

Из схемы места ДТП следует, что на 275 км автодороги расположена куча с песком. Какие-либо дорожные знаки, информирующие водителей об имеющейся опасности для движения, либо объезде имеющегося препятствия, ограждения на рассматриваемом участке дороги отсутствовали.

Ответственным лицом за причинение вреда автомобилю является ООО «Дорстрой», которое непосредственно занималось выполнением работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги, км 272 – км 282» на основании госконтракта.

Таким образом, обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при проведении ремонта установленным правилам по содержанию автомобильных дорог несет ООО «Дорстрой».

В соответствии с заключением эксперта, стоимость восстановительного ремонта машины без учета износа составила 112 700 рублей.

Суд постановил исковые требования о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, судебных расходов удовлетворить и взыскать с ООО «Дорстрой» в счет возмещения материального ущерба 112 700 рублей, расходы на проведение оценки в размере 5 000 рублей и госпошлину в сумме 3 454 рубля.

Фото: "Номер один"