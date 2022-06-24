Общество 24.06.2022 в 06:00

Улан-удэнцев призвали выйти на войну с полчищами вредителей

Деревья покрылись коконами из паутины с кишащими на них гусеницами
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Текст: Лариса Ситник
Улан-удэнцев призвали выйти на войну с полчищами вредителей
Виной тому стала горностаевая моль, «специализирующаяся» на плодовых деревьях. Городские власти убедительно просят улан-удэнцев принять меры, ведь насаждениям угрожает гибель.

На борьбу с вредителями

Уже несколько недель в разных уголках города и пригорода замечают деревья, в основном    плодовые, облепленные неизвестными гусеницами.   На многочисленных фотографиях в соцсетях можно увидеть, что из-за обилия гусениц деревья как будто покрыты паутиной.

«Что происходит? Таким темпом от деревьев останутся стволы... Почему никто не принимает меры? Так же в прошлом году ранетку атаковали гусеницы. За два дня ими было съедено четырехметровое дерево. Листья потом отросли, но урожая не было», - сетуют горожане.

Специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отмечают, что объем поражения очень большой, и призывают граждан не надеяться на то, что вредитель исчезнет сам по себе, а принять меры.

 - Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время сотрудники нашего учреждения усиленно проводят обработку пораженных деревьев на общественных территориях города. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зеленые насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В противном случае возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, - предупредили в ведомстве.

«Вкусные» деревья

Заведующий кафедрой БГСХА «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев говорит, что для уничтожения вредителя необходима обработка химическими препаратами.  

- Горностаевая моль развивается как любой организм. Бабочка откладывает яйца, из них вылупляется гусеница. При интенсивном, быстром размножении вредителя дерево может погибнуть. Поэтому нужно все своевременно выявлять и уничтожать. Горностаевые моли специализируются на лиственных, семечковых, косточковых деревьях. Всего в Бурятии обитает 12 видов горностаевых молей. В этом году мы наблюдаем яблонную моль, которая, соответственно, «специализируется» на плодовых. Вредитель выбирает наиболее «вкусные» деревья, поэтому, пока есть что-то более подходящее, тополь гусеница есть не будет, - рассказывает ученый.

Председатель комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Анатолий Кушнарев отмечает, что обработку от вредителя можно проводить различными препаратами, как менее опасными для человека, но действующими медленнее - третьего класса опасности, так и быстро действующими, высокотоксичными - первого класса опасности.

- Обработку необходимо делать в позднее вечернее время, когда на улицах меньше людей. Погода должна быть сухая, безветренная. После обработки рекомендую воздержаться от посещения сада в течение двух-трех дней, - советует Анатолий Кушнарев.

Специалисты  Городского лесничества обработали деревья нa oбщecтвeнныx тeppитopияx. Oднaкo cпpaвитьcя c вpeдитeлeм мoжнo тoлькo мaccoвыми oбpaбoткaми, в тoм чиcлe в чacтнoм ceктope. Упpaвляющиe opгaнизaции, пpeдпpиятия и coбcтвeнникoв чacтныx дoмoв пpocят пpoвecти инceктициднyю oбpaбoткy.

Алгopитм дeйcтвий пpи oбнapyжeнии вpeдитeля:

– вpyчнyю coбpaть и yничтoжить oчaги пopaжeния, пpи пopaжeнии цeлыx вeтвeй - cпилить и yничтoжить;
– пpoизвecти двyкpaтнyю oбpaбoткy пopaженнoгo pacтeния инceктицидaми: такими как «Актeллик», «Актapa», «Лeпидoцид», «Интa-виp», «Фитoвepм», «Иcкpa-М» и дpугими препаратами, aктивными в oтнoшeнии вpeдитeля.

He дoпycкaeтcя xpaнeниe пopaженныx cpeзaнныx чacтeй pacтeний, нeoбxoдимa их cpoчнaя yтилизaция.

Фото: «Номер один»
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