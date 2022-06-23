Бурятии прокуратура обвинила «ЭкоАльянс» в некачественной работе

Жители Выдрино обратились в наше издание с жалобами на то, что в их поселке работа ООО «ЭкоАльянс» поставлена из рук вон плохо. Четкого графика уборки нет, машины, по словам диспетчеров, то и дело ломаются, а мусорные баки периодически подолгу стоят переполненными.Как рассказали сельчане, в округе стоит невыносимый запах. К тому же к вечно переполненным мусорным бакам повадились ходить коровы и бродячие собаки. Местные жители опасаются отравления скота или распространения какой-нибудь заразы. Устав требовать и ждать от регоператора нормальной работы, жители поселка обратились с жалобой в прокуратуру.Кабанская прокуратура провела проверку и встала на сторону сельчан.«По результатам проверки установлено, что в нарушение положений Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ООО «ЭкоАльянс» обязанность по сбору и транспортированию твердо коммунальных отходов осуществлялись ненадлежащим образом. В связи с выявленным нарушением прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «ЭкоАльянс» внесено представление об устранении нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении. О результатах рассмотрения представления Вам будет сообщено дополнительно», - сообщил жителям села прокурор Кабанского района.