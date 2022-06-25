Сетевики вчинили Бурятии иск на 817 миллионов рублей

ПАО «Россети Сибирь» обрушило на республику гигантский судебный иск о взыскании убытков в сумме 817 631 444 рубля. Деньги, конечно, фантастические. Еще немного и речь пошла бы о миллиардном убытке. Иск подан больше года назад и до сих пор находится в суде. Вопрос то щекотливый…Энергетики считают, что из-за ошибочных решений, принятых республиканскими органами власти, они недополучили в прошлые годы солидную часть выручки. В частности, речь идет о приказах, изданных Республиканской службой по тарифам (РСТ).От лица республики ответчиком является минфин.В ходе рассмотрения иска «Россети» ходатайствовали о выделении части суммы в отдельное производство – убытков на примерно 250 млн рублей, насчитанных энергетиками за 2020 год. Монополисту сопутствовал успех. Выделение состоялось.В ходе процесса выделенный иск вдруг «съежился» до 71,559 млн. «Разница в суммах – это формальность. В первом обращении подаются плановые убытки. А в ходе разбирательства они уточняются», - пояснили в «Россетях» масштабную метаморфозу.Но даже с такой суммой дело закрутилось «кучерявое».Процесс по основному иску еще не завершен даже в первой инстанции (возможно, там сумма иска тоже уменьшится или увеличится). Однако первый раунд юридической схватки по тому «куску», который был выделен в самостоятельное дело, закончился.Министерство финансов республики (а по сути, РСТ Бурятии) потерпело сокрушительное поражение. Требования «Россетей Сибирь» полностью удовлетворены. То есть казна проиграла 71,559 млн рублей.Наверное, минфин обжалует вердикт. Но если он проиграет и во второй инстанции, что вероятно, то бурятскому бюджету придется шикарно раскошелиться.Так что же произошло?Главный вид деятельности «Россетей» - это передача электроэнергии по проводам, а также техприсоединение потребителей к сетям. На территории республики компанию представляет ее филиал «Бурятэнерго». Деятельность филиала (цены, тарифы) является регулируемой, и регулятором выступает РСТ Бурятии.Тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (НВВ). Вокруг размера НВВ, его ежегодной корректировки, и вспыхнул конфликт.Как заявили энергетики, в ходе очередных корректировок НВВ сетевой организации на 2020 год был оставлен на прежнем уровне.Удивленные энергетики ранее уже подавали иск с требованием признать недействительными отдельные положения приказов РСТ Бурятии, из-за которых все произошло. И попросили принять вместо них иные положения. Фемида тогда тоже поддержала энергетиков.В целом суть позиции «Россетей» в текущем финансовом противостоянии с Бурятией следующая. Затраты компании, не покрытые за счет платы за техприсоединение к сетям, подлежат компенсации через тариф на передачу электроэнергии. Данные затраты должны были в полном объеме учесть при расчете, корректировке НВВ и определении тарифа на передачу электроэнергии на 2020 год.Однако этого в тарифе на 2020 год сделано не было, что «Россети» посчитали незаконным.К слову, в зале суда также отметили, что «РСТ РБ не исполнено решение Верховного суда Республики Бурятия, не принят замещающий нормативный правовой акт, учитывающий спорные расходы».Дело из просто «кучерявого» стало чрезвычайно «кучерявым».В РФ существует документ «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена».Он провозгласил, что если цена была все же установлена ниже экономически обоснованной и нормативный акт, в соответствии с которым она определялась, признан судом недействующим, то участвовавший в ее формировании поставщик не вправе требовать взыскания доплаты с потребителей.Компенсировать это можно, учтя все необходимое в тарифах на последующие годы. Ну или «Россети» имели право использовать иной способ защиты своих прав.По их расчетам, в тариф по передаче электроэнергии на 2020 год подлежало включить почти 100 млн рублей расходов по техприсоединению. А включено только 27,5 млн рублей.Вычтя одну сумму из другой, энергетики и вывели исковые 71,559 млн рублей убытков (недополученных доходов).Изучив ситуацию, суд признал убытки «Россетей», противоправность поведения и вину РСТ Бурятии, а также связь между убытками и неправомерными действиями тарифной службы.РСТ присутствовала на суде как третье лицо. Бурятская тарифная служба пыталась что-то возражать, но ее доводы были отклонены.РСТ даже заявляла о необходимости раскрытия «Россетями» информации об источнике финансирования расходов компании на тот объем проведенных в 2020 году техприсоединений, который не был включен в тариф. Аспект, конечно, интересный… Мол, каким способом бурятские энергетики-сетевики выживали, если недополучили тогда много денег? Но судья Инга Марактаева отклонила и эту попытку.Этот проигрышный процесс министерства можно назвать просто разминкой, прелюдией к грядущим событиям. Какой вердикт вынесет суд по основному иску «Россетей» к минфину Бурятии? Сумма там гораздо круче. А обстоятельства того спора схожи с обстоятельствами этого…На наш взгляд, высока вероятность, что министерство тоже проиграет, и это будет не очень хорошо – над бюджетом начнут сгущаться многомиллионные тучи.Петр Санжиев, «Номер один».