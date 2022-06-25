Где в Улан-Удэ собираются киноманы и меломаны и как провести свой досуг в стиле знатоков

«Помню, в Иркутске была довольно популярна игра под названием «Киносекрет». Насколько я знаю, она популярна до сих пор, а я часто в нее играл, пока учился. Но когда вернулся обратно в Улан-Удэ, здесь никаких «киношных» викторин не было. Тогда и подумал, а почему бы не попробовать самому проводить такие игры? На тот момент у меня были примерные наработки еще с Иркутска. В итоге здесь я начал все это пытаться делать потихоньку вместе с друзьями. И мне очень понравилось» - говорит Георгий Фомин.

«Это были настоящие горки. Вначале вообще сложно, у меня ведь отсутствовал подобный опыт. Я помню, как в 2013 году договорился с руководством антикафе «Улица Сов», раньше такое было в Улан-Удэ. Прошла первая игра, куда пришли в основном лишь мои знакомые. А реклама заключалась только в том, чтобы создать группу «ВКонтакте» и просто попросить своих друзей сделать репост к себе на стену. В общем, все на голом энтузиазме. О каком-то профессионализме речи тогда не шло, мы просто делали, потому что хотели. Долгое время ходило очень мало народу, по пять-восемь человек на игру» - говорит он.

«Раз в месяц или чаще обязательно проходит каждая из игр. К ним добавляются и другие игры. Сейчас, например, набирает популярность «Киносхватка для новичков» и «Схватка умов для новичков». А в начале июля мы проводили викторину «Схватка по «Звездным войнам». До этого - по «Игре престолов», «Гарри Поттеру», сериалам «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и по «Теории Большого взрыва» и т. д. Различные тематические викторины проводили. Изначально это было просто мое хобби, а сейчас стараюсь все свое свободное время отдавать написанию, проведению игр или организации мероприятий, связанных с ними» - признается Георгий Фомин.

«Я третий год играю в разные интеллектуальные игры. Наверное, десятка четыре уже точно посетил. Первая схватка, которая меня зацепила - «Музыкальная». Тогда меня позвал поучаствовать капитан, а дальше у нас сформировался свой костяк. Но в кино я не особо силен, поэтому сегодня пришел участвовать в новичках. В целом впечатления очень хорошие. Прежде всего это отдых и досуг, где можно встретиться с друзьями. Принимая участие в таких мероприятиях, я открыл для себя новый подход к прослушиванию музыки или просмотру фильмов, то есть уже не просто так смотришь фильм, а после каждого фильма открываешь «Википедию» и узнаешь, кто и где снимался, какие есть фанатские теории и т. д.» - прокомментировал улан-удэнец Владимир Яковлев.

«Наше комьюнити дружное, веселое, интересное. Я со многими друзьями познакомилась именно здесь. В обычной жизни нет возможности подробно обсудить те фильмы, которые смотрим, музыку, которую слушаем, и книги, которые читаем. А тут собираются целые команды. За небольшое время нам удается и применить знания, и пообщаться в компании единомышленников. Ведь мы все тут в основном работающие люди, поэтому такие встречи очень важны» - добавила Ирина.

В столице Бурятии проходят игры для любителей фильмов, музыки, книг и не только. Если десять лет назад интеллектуальные игры в нашем городе посещали по пять-восемь человек, то сегодня посоревноваться в знаниях собираются в среднем от 50 до 100 жителей по несколько раз в неделю. О том, как при помощи кино и сериалов поддерживать свой ум в тонусе, найти ламповый круг единомышленников и просто весело провести время, рассказал организатор «Схватки в Улан-Удэ» Георгий Фомин.«Взрослые умом меряются! Вот где настоящее поле битвы – серое вещество», - так сказал один из героев киношедевра «Джентльмены» (18+) от известного режиссера Гая Ричи. Этой цитатой можно описать тематические игры и викторины, которые устраивает улан-удэнец Георгий Фомин по несколько раз в неделю. Его сообщество носит название «Схватки в Улан-Удэ». Мероприятия проходят в трех основных форматах: «Музыкальная схватка», «Киносхватка» и «Ктожеквиз».Каждая игра делится на несколько этапов, где командам предстоит вместе решить различные логические задачки, вспомнить автора определенной книги или исполнителя песни, угадать мелодию или отрывок из фильма и т. д. Обычно они проходят в разных общественных местах, а на сегодняшний день - в кафе «Грильяж» и в «Баре 41». Принять участие может любой житель, достаточно собрать команду или присоединиться к существующей.Как рассказал Георгий, ему пришла идея проводить подобные мероприятия в нашем городе, после того как он вернулся с обучения в Иркутске. С тех пор прошло почти десять лет.Георгий сам состоит в «Клубе интеллектуальных игр в Улан-Удэ» и постоянно участвует в различных подобных мероприятиях: в локальной игре «Что? Где? Когда?», в «Брейн-ринге», «Своей игре» и пр. В целом, как отмечает, в Улан-Удэ образовалось очень дружеское интеллектуальное комьюнити. Все организаторы стараются поддерживать друзей по интересам, посещать игры друг друга, а также вместе ездить на турниры в другие города. Недавно Георгий в составе команды из Улан-Удэ ездил на игры в Иркутск, Новосибирск, Южно-Сахалинск.- Я часто смотрю со стороны, как в других городах проходят игры, и думаю о том, какие вещи можно адаптировать к нашим. Пишу игры и провожу их сам. На каждой из них стараюсь частичку себя отдать, чтобы создать атмосферу. Стараюсь со всеми, кто приходит на игры, поговорить, поболтать, спросить у них, как дела. Пытаюсь, чтобы у нас было дружеское и приятельское отношение друг к другу. Хочу, чтобы люди не просто пришли и побились за победу, а хорошо провели время, - добавляет организатор.Как вспоминает наш герой, начало его деятельности выдалось трудным. Игры посещало мало народу, все приходилось делать на коленке.Примечательно то, что многие ребята, кто начал посещать игры в 2013 году, ходят на мероприятия Георгия до сих пор. Это, можно сказать, старожилы «схваток». Сейчас игры уже набрали популярность. В этом году у сообщества отмечен свой личный рекорд – после снятия ограничений из-за пандемии игра по «Гарри Поттеру» собрала аж 120 участников.- Мне кажется, писать сценарии для таких игр может каждый, но нужен опыт. Сейчас у меня опыт практически десять лет. И когда перечитываю те игры, что написал несколько лет назад, я просто за голову хватаюсь и думаю: «Как мог такое написать». Сейчас они мне кажутся ужасными, но в тот момент, конечно, все проходило нормально. И участникам нравилось, раз они ходят до сих пор, - отмечает организатор «Схваток в Улан-Удэ».Как рассказывает Георгий, изначально у него была идея проводить только «киносхватки» в Улан-Удэ, а по мере развития сообщества появились ответвления – «Музыкальная схватка» и «Схватка умов».Общим счетом мероприятия у «Схваток в Улан-Удэ» проходят по семь-восемь раз в месяц. Например, 16 июня «Номер один» понаблюдал за «Киносхваткой для новичков». В «Грильяже» команды заняли целую площадку перед сценой – пришло более 50 человек.Впечатлили причудливые названия команд: «Зеленый слоник танцует тектоник», «Клуб пенсионеров» (между прочим, состоящий из юных девушек), «Маски сорваны», «Выпускайте Аркакена» и в таком духе.В первом раунде командам раздали листочки с картинками из фильмов. Под каждой картинкой - конкретный вопрос. Пример: «назовите имя актрисы» - на фото изображен отрывок фильма «Отряд самоубийц» (18+) с героиней Харли Квин. Правильный ответ – «актриса Марго Робби». Стоит отметить, пользоваться гаджетами во время игры строго запрещено.Далее этап с устными вопросами. Здесь командам нужно не столько знать фильмы, сколько включить логику. Например, ведущий со сцены говорит: «Для того чтобы ответить на этот вопрос, вспомните про «Робинзона» или «Дон Жуана». Итак, как звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (16+)? Правильным ответом оказался «Папарацци». Как оказалось, слово «папарацци» в народе появилось от имени этого самого героя фильма.В целом вся игра проходила весьма весело и под шутки ведущего. Некоторые команды спасались тем, что имеют конкретные знания из большого количества просмотренных фильмов, а другие добирали баллы на вопросах по общей эрудиции. По итогу абсолютным победителем стала команда «Выпускайте Аркакена», набрав 72 балла.На игру пришло много людей, уже участвовавших в других подобных мероприятиях. После нее некоторые поделились впечатлениями.На удивление, «Схватка в Улан-Удэ» весьма успешно пережила серьезное испытание – во время ковида собираться, как известно, было запрещено.- Я, наверное, поиграла во все существующие у нас в Улан-Удэ интеллектуальные игры. Играю с 2014 года. Но здесь у меня новичковая команда, потому что сама не киношник, а мои друзья играют в первый раз. Я совсем в кино не разбираюсь. Вообще игры Георгия – это те немногие, что пережили ковид. Были разные, но все закрылись после пандемии. Мне кажется, Гошины игры остались потому, что здесь есть клуб, особая атмосфера, где люди знакомятся как внутри команды, так и между ними. Здесь участники не только соперники, но и ребята, кто вместе классно играет, - высказалась горожанка Баира Гынинова.Как отметила другая участница Ирина Чимитова, во время пандемии, чтобы не терять связь друг с другом, играли в основном онлайн и продолжали общение с руководителем, старавшимся всячески спасти игры.Эржена Мансорунова, «Номер один».