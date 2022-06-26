Общество 26.06.2022 в 08:00

В Улан-Удэ открывается слишком мало новых мини-рынков для дачников и фермеров

Что мешает открывать новые рынки и торговые площадки в столице Бурятии
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ открывается слишком мало новых мини-рынков для дачников и фермеров
"Номер один"
После обострения экономического кризиса в марте 2022 года, вызванного новыми западными санкциями, на всех уровнях власти заговорили о необходимости импортозамещения. Прежде всего речь пошла об обеспечении граждан недорогими продуктами, выращенными в фермерских хозяйствах и на приусадебных участках, а также о необходимости масштабного увеличения числа сезонных и постоянных торговых площадок для фермеров. Однако какого-либо прорыва в этом направлении не наблюдается. О том, что мешает открывать новые рынки и торговые площадки в Улан-Удэ, - в материале «Номер один». 

Экопродукты важны

Как известно, продукты, выращенные на фермерских и приусадебных участках, занимают небольшую долю на столах горожан: по оценке экспертов, - не более 5%. Нередко их стоимость выше, хотя во время сезонного сбора урожая  она становится гораздо ниже, чем в магазинах. И именно по этой причине, по мнению экспертов, необходимость большого количества площадок по продаже фермерских продуктов так важна. Прежде всего для того, чтобы граждане смогли закупить дешевые овощи для последующих заготовок и консервации.

Однако пока активного продвижения в вопросе роста количества рынков и фермерских площадок в Улан-Удэ не наблюдается.

Администрацией города в мае 2022 года по результатам торгов предоставлено место для размещения торговой зоны на 550 квадратных метров на ул. Иволгинская, рядом с которой  обустроят площадку для реализации сельхозпродукции,  сообщили в мэрии города.

В городском перечне торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках, насчитывается 15. Казалось бы, много, однако их размещение крайне неравномерно. Например, в Железнодорожном районе насчитываются всего две такие площадки. Причем они расположены исключительно в районе Загорска - Авиазавода: на улицах Туполева и Чкалова. А львиная доля территории оказывается официально не задействованной для продажи дачной продукцией, и жителям Железнодорожного района приходится ездить в Советский, где имеется восемь подобных площадок и Центральный колхозный рынок.

Точка доступа

«Близкая транспортная доступность к местам продажи необходима даже не для самих дачников, а прежде всего для покупателей, - говорит член Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Посмотрите на западные города страны: там в шаговой доступности от метро имеется мини-рынок или торговая палатка, где идет реализация продукции фермеров и дачников. У нас, к сожалению, вопрос строительства новых площадок не отвечает реалиям времени, поскольку потребителю сложно добираться, да еще с пересадками, до площадок с фермерскими продуктами»


Между тем в мэрии эти перекосы объясняют «отсутствием запросов в администрации районов города о предложениях по включению новых мест в перечень площадок по реализации сельскохозяйственной продукции». Иначе говоря, судя по ответу чиновников, нет желания у самих жителей.

При этом число относительно крупных стационарных площадок для торговли фермерскими продуктами в Улан-Удэ невелико. Это ПО Центральный рынок (ул. Свердлова, 34), ТЦ «Стимул» (ул. Иволгинская, 13А), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева,  108), ТК «Фортуна» (пр. Автомобилистов, 4Б/2). Для нашего города это очень скромно.

В мэрии Улан-Удэ отмечают, что в этом году, начиная с июня, будет проведено четыре сельскохозяйственных ярмарки, кроме того, существуют ярмарки выходного дня на утвержденных городом торговых площадках.

 В настоящее время реализация сельскохозяйственной продукции и садово-огородного инвентаря на территории Улан-Удэ осуществляется в 39 торговых объектах (торговых центрах, комплексах и сетевых магазинах),  сообщают в администрации города.

Однако на этом фоне ежегодно образуется масса так называемых стихийных мини-рынков, где на картонных коробках население продает все: от черемши и редиски  до огурцов и помидоров. Причем, как правило, торгуют граждане на свой страх и риск -  любой участковый уполномоченный может составить протокол на бабушку и оштрафовать за торговлю в неположенном месте. Ведь в стране запрещена стихийная торговля.

Больше свободы

«Проблема в том, что согласовать место торговли для дачника и пройти все административные препятствия практически невозможно, это самый настоящий квест. Очень много предъявляется требований к торговле овощами, и они для гражданина, вырастившего урожай, невыполнимы в принципе, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Я убежден, что понизить просто дикие цены на плодоовощную продукцию в Улан-Удэ можно одним простым способом - разрешить населению продавать излишки свой продукции где угодно и когда угодно. Убрать эти многочисленные правила и требования,   фактически сыгравшие на руку крупной розничной торговле и уничтожившие желание дачников продавать свой урожай»


По словам экономиста, назрела либерализация уличной торговли, поскольку можно вспомнить 90-е годы, когда либерализация торговли позволила быстро насытить рынок своей продукцией. И сегодня, «когда санкции начнут сказываться на положении людей уже в ближайшее время, важно максимально обеспечить рынок фермерской продукцией». 

Однако на этом пути есть и еще одна проблема. Например, несколько лет назад в Улан-Удэ практически исчез такой вид торговли, как продажа фермерской молочной продукции с колес. Не так давно фермеры из пригородных районов ежедневно привозили в густонаселенные районы столицы молоко, творог, сметану и сливки. Но потом чиновники начали нещадно штрафовать продавцов, и те исчезли как явление. Между тем потребность в фермерских продуктах осталась. Частично спрос ушел в так называемые «фермерские магазины», торговые точки в формате «магазинов у дома», реализующие молоко, масло, сыр, творог, бездрожжевой хлеб, мед, выпечку, домашние куриные яйца и т. д. 

Необязательный заказ

Однако часть торговцев перестала возить фермерские продукты в город. Причем не только из-за дороговизны топлива, но и в связи с развитием Интернета.

«Мы у себя в райцентре завели мессенджер и постоянно сообщаем, что можем ту или иную продукцию поставить, - говорит фермер Сергей Иванов. - Если надо свежее мясо, принимаем заявки, затем забиваем бычка и развозим по домам мясо в необходимых количествах. Пробовали это распространить на Улан-Удэ, но там народ необязательный - порой привезешь мясо по заранее оговоренной цене и количеству, а они начинают под разными предлогами либо сбивать цену, либо снижать вес покупки. В общем, намучились мы с горожанами»


Между тем сегодня многие улан-удэнцы обеспокоены ростом цен на продовольствие. Часть из них увеличивают объемы посева овощей и картофеля на своих участках, как и фермеры. Также наверняка вырастет и объем сбора дикоросов в Бурятии. При этом давно замечено: именно сезонное увеличение предложения овощей в Улан-Удэ приводит к понижению высоких цен в супермаркетах. Овощи и даже фрукты начинают залеживаться, и бизнесмены вынуждены сбрасывать цены, что оказывает положительное влияние на кошельки обычных улан-удэнцев. Поэтому либерализация рынка уличной торговли в Бурятии назрела.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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