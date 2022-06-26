В Улан-Удэ жители многоквартирного дома утверждают, что у них похитили общедомовые средства

«После сдачи дома в эксплуатацию выявлено, что не работает противопожарная система, отсутствовали световые табло «ВЫХОД» на всех этажах (причем застройщик объяснил, что они якобы украдены жителями дома), вентиляция. Не до конца смонтирована ливневая канализация, в первые два месяца провалилась отмостка возле первого подъезда, протекла кровля и много других проблем. Также застройщик внес изменения в проект здания, не поставив в известность дольщиков. Например, в тамбуре подъездов установлены деревянные двери, а не из ПВХ-профиля с частичным остеклением согласно СП и СНиП, а также с учетом обеспечения доступа маломобильных групп населения. Да и вообще, когда заходишь в подъезд, видно, как все безобразно сделано. И это все на наши деньги, – жалуется жительница дома Елена Матвеева. – Конечно, мы постараемся добиться того, чтобы застройщик, где это возможно, исправил свои же ошибки»



«В ноябре прошлого года Соелма Ширабжалсанова продала компанию, она была ее учредителем. Об этом узнали, когда пришел новый учредитель и мы стали спрашивать его, что с нашими общедомовыми деньгами, полученными от сдачи в аренду общедомового имущества. Нам ответили: «На счету ничего нет». Речь идет о сумме порядка 800 тыс. рублей, собранных от аренды общедомового имущества»

«Экс-руководство нашей «управляшки» заключило договор на аренду. Нашу крышу сдали в аренду провайдеру МТС, установившему там свое оборудование. За аренду компания платит 30 тысяч в месяц. Также были заключены договоры на предоставление еще нескольким рекламодателям места под рекламу. В общей сложности, начиная с 2018 года по ноябрь 2021, у нас накопилась сумма в размере 800 тыс. рублей. И сейчас она исчезла» - говорит Елена Матвеева.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ установили, что на расчетный счет общества поступают денежные средства от коммерческих организаций с назначением платежа «договор аренды общедомового имущества». Согласно годовым отчетам, они израсходованы на благоустройство и содержание дома. Кроме того, все сведения по освоению денежных средств ежемесячно опубликовывались на сайте «ГИС ЖКХ» и находятся в свободном доступе»

«Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратура отменяла два раза. Последнее постановление мы отменили ввиду неполноты, неполного выполнения указаний, ранее данных прокурором. Поэтому материал направлен на дополнительную проверку. Сами по себе эти факты говорят о том, что доследственная проверка проводится неэффективно» - считает заместитель прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ Алексей Никонов.

Жители дома 32 по улице Цивилева забили тревогу, когда бывший директор управляющей организации продала компанию другому собственнику. По словам членов совета дома, вместе с уходом предыдущего руководителя со счета исчезла крупная сумма денег, порядка 800 тыс. рублей. Сама экс-руководитель уверяет, что все средства потратила на нужды дома. Сейчас расследованием этого дела занимается полиция.Многоквартирная новостройка по улице Цивилева уже была в центре внимания нашего издания. Тогда «Номер один» писал о целом списке новеньких улан-удэнских высоток, построенных компанией «Бест Плюс». Жители этих домов жаловались на некачественную постройку и целый ряд обнаруженных ими дефектов.Тогда же мы узнали от улан-удэнцев о популярной сейчас у строителей новостроек схеме. Застройщик возводит высотку, ставит на нее «свою» управляющую организацию, которая в течение пяти лет (гарантийного срока новостроек) ни шатко ни валко управляет домом. Задача таких «управляшек» не позволить жителям начать бить во все колокола в течение гарантийного срока, когда еще можно заставить застройщика исправлять допущенный брак при возведении «скороспелых» домов. Спустя примерно пять лет залатывания дыр и упорного замалчивания всех проблем «управляшка» может спокойно уходить с горизонта. По истечении гарантийного срока жители новостроек будут сами и за свой счет расхлебывать все проблемы и устранять дефекты новостройки.Член Совета дома Елена Матвеева уверяет, что ее дом также стал участником подобной схемы. Однако к нам жительница дома обратилась совсем по другому вопросу. По ее словам, вместе с уходом экс-директора УК «Лазурный центр» со счета «исчезли» общедомовые средства, которые, к слову, жители дома хотели потратить в том числе на оплату юристов и борьбу с застройщиком «Бест Плюс» в судах. Так как жалоб к компании есть немало, а гарантийный срок, когда по закону застройщик обязан устранить все недостатки и недоделки за свой счет, вот-вот истечет.Но вернемся к нашей сегодняшней истории. Спустя три с лишним года после введения в эксплуатацию новостройки № 32 по улице Цивилева у местной «управляшки» поменялся собственник.Жители признаются, что отчасти они сами не уследили вовремя за тем, что происходит у них за спинами. Только в марте 2021 выбрали совет дома и его председателя и наконец стали реально заниматься домом. Жители узнали много нового о доходах своего дома.На обращение жителей с вопросами экс-директор УК «Лазурный центр» Соелма Ширабжалсанова отправила следующий ответ: «ООО «Лазурный центр» заключен договор на сдачу общедомового имущества МКД по адресу Цивилева, 32, с ПАО «МТС». Также сообщаем, что заключено пять договоров на предоставление места для размещения рекламной информации и оборудования. Данная информация отражена в отчетах по договору управления МКД за 2018 и 2019 годы. (…) Дополнительно сообщаем, что, согласно отчетам по договору управления за 2018 - 2019 годы, фактически понесенные расходы на содержание жилья составили 3 107 678, 34 рубля. При начислениях собственникам - 2887 023,93 рубля. Кроме того, задолженность собственников МКД по адресу Цивилева, 32, на 1 января 2020 года за услуги по содержанию жилого помещения составляет 450 755,74 рубля. Ввиду отсутствия решения собственников в соответствии с п. 12 ст. 162 ЖК РФ денежные средства, полученные по вышеуказанным договорам, в полном объеме направлены на содержание жилого помещения».Жители дома написали заявление в полицию. Еще в ноябре 2021 года. Но, как считают жильцы, дело по сей день не сдвинулось с мертвой точки. Более того, стали происходить странные вещи. Полиция закрывала уголовное дело за отсутствием состава преступления. Прокуратура отменяла эти решения и вновь отправляла дело на доследование. И так два раза подряд.Отметим, ранее руководство «управляшки» предлагало собственникам дома открыть специальный счет для поступления денег от аренды имущества, однако жильцы так и не решили данный вопрос. В результате в договорах аренды был указан расчетный счет «управляшки». Аналогичные пояснения дает бухгалтер ООО.Похожий комментарий нам предоставила и новый руководитель ООО «Лазурный берег» Наталья Шалтыкова. Она пояснила, что с декабря для жителей дома 32 по улице Цивилева создан спецсчет, на котором теперь аккумулируются средства от аренды общедомового имущества. Что касается средств, собранных за аренду до прихода новой «управляшки», то Наталья Шалтыкова объясняет ситуацию так: «Там проводились собрания собственников, на повестку выносились вопросы. Один из которых был создать спецсчет. Чтобы деньги, перечисляемые МТС, шли на спецсчет по этому дому. 75% от прибыли - на благо дома и территории, а 25% управляющая компания берет себе как вознаграждение за обслуживание этого спецсчета. Однако решения по этому вопросу не принято. Поэтому управляющая компания распоряжается этими средствами на свое усмотрение. И деньги за аренду шли на благоустройство, на обслуживание этого дома и территории. Согласно отчетам, средства уходили на зарплату, другие мероприятия по дому».По итогам двух полицейских проверок с разницей в полгода вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» в отношении генерального директора управляющей компании в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Однако 9 июня прокуратура вернула материалы для проведения очередной проверки, в том числе в части соответствия заявленных расходов полученных за аренду общедомового имущества средств, сообщили нам в МВД по РБ.- Я удивляюсь, как все медленно и странно расследуется. Ведь это же не пять копеек своровать… А мотивировка, что она якобы потратила деньги на содержание и ремонт, тоже странная. Согласно Жилищному кодексу, без решения общего собрания собственников она не имела никакого права трогать эти деньги, - уверена Елена Матвеева.В свою очередь, в прокуратуре надеются, что в третий раз наконец вынесут законное и обоснованное решение. Согласно которому экс-председателю «управляшки» либо все-таки предъявят обвинения в мошенничестве, либо полностью оправдают.Ольга Лазарева, «Номер один».